Cuphead gratis su PC in formato Game & Watch, il link

Cuphead è tante cose, ma sopratutto è stata una grande fonte di ispirazione per gli artisti di tutto il mondo. Il gioco di Studio MDHR ha colpito il cuore di fan e appassionati. Alcuni hanno quindi deciso di dedicargli un tributo che ci permette di giocare a un’esperienza in stile Cuphead gratis su PC, anche se in una forma molto particolare: parliamo di una versione Game & Watch.

I creatori di questa esperienza in stile Cuphead gratis su PC sono Dedjo0. Il Game & Watch è giocabile in formato completamente gratuito tramite Itchio, a questo indirizzo. È stato realizzato con Unity e offre un solo livello, precisamente la boss-fight Cagney Carnation, un fiore dallo stile particolarmente aggressivo (come del resto ogni nemico di Cuphead).

I comandi di gioco sono molto semplici: con le frecce sinistra e destra si muove il personaggio tra le tre piattaforme e con la freccia su si esegue un salto. Il nostro compito è evitare i colpi del nemico, ovvero le radici che appaiono sotto le piattaforme e gli uccelli che arrivano dalla destra. Ad ogni azione corretta otteniamo punti e il nostro obbiettivo finale è di fare il maggior record possibile.

Si tratta solo di una piccola esperienza in stile Cuphead gratis su PC e non crediamo che il team di sviluppo abbia intenzione di proseguire nella realizzazione di altri boss o livelli (anche perché in tal caso probabilmente passerebbe dall’omaggio all’illecito), ma non di meno bisogna concedere a Dedjo0 di aver fatto un lavoro certosino.

Questo Game & Watch è perfetto sia a livello visivo che sonoro e, pur nel suo essere digitale, restituisce le sensazioni di questo tipo di videogame, oramai passati di moda (anche se possiamo spesso trovarne citazioni od omaggi, anche parecchio corposi come quelli di Kingdom Hearts 3).