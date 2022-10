Cuphead (che potete trovare su Amazon in versione digitale), oltre alla seconda stagione della serie appena uscita, sta per ricevere una nuova edizione, arrivando finalmente in versione fisica. Tuttavia, le novità per il run ‘n gun di Studio MDHR non finiscono qui. Il gioco, infatti, sta per ricevere anche un’edizione limitata ricchissima di contenuti dedicati. Ad annunciarlo è iam8bit che ha già aperto i preordini sul suo sito. La data di uscita non è ancora stata annunciata ma le versioni prenotabili sono quelle per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

L’edizione limitata di Cuphead, oltre alla versione fisica del gioco e al DLC The Delicious Last Course, contiene anche un pacchetto di contenuti piuttosto variegato. Ogni Collector, infatti, conterrà anche oggetti come una marionetta che raffigura il protagonista del gioco, un carillon, un poster della mappa di gioco, carte collezionabili, una tessera numerata e altri contenuti. Il tutto è racchiuso all’interno di una scatola che, se aperta, presenta dei disegni che rappresentano le tende di un palco teatrale. Come leggiamo nella descrizione della Collector, la confezione è perfetta per conservare la nostra marionetta.

I materiali con i quali sono realizzati i prodotti sono di una fattura piuttosto elevata. Basti pensare, ad esempio, che la marionetta di Cuphead, dalle dimensioni di circa 20cm, è realizzata a mano dagli artigiani di Rici Marionettes a Praga. Si tratta di una bottega che produce marionette fatte a mano da oltre trent’anni, con un livello di specializzazione in materia altissimo.

La Collector’s Edition di Cuphead è disponibile sullo store di iam8bit per 199,99$ (poco più di 200 euro). Certo, il prezzo non è per tutte le tasche ma, stando alla qualità dei suoi contenuti, siamo sicuri che per fan e collezionisti valga decisamente ogni centesimo. Mentre la standard edition è attesa per il 6 dicembre 2022, non c’è ancora una data ufficiale per questa edizione limitata che, tuttavia, dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023.