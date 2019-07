Cuphead: successo milionario per l’indie di Studio MDHR

Cuphead è un vero successo mondiale. Il gioco ha infatti venduto varie milioni di copie ad oggi e festeggia anche con l'annuncio di una serie animata.

Studio MDHR ha annunciato che il suo bellissimo (ma brutale) sparatutto a scorrimento laterale Cuphead ha venduto più di quattro milioni di copie a livello mondiale. Cuphead è stato inizialmente rilasciato su Xbox One e PC, ed è poi stato convertito su Nintendo Switch all’inizio di quest’anno.

Cuphead è stato un successo fin dall’inizio: infatti, poco dopo la sua release, ha superato il milione di copie. L’obbiettivo dei tre milioni era stato superato lo scorso anno, e ora ha raggiunto quello dei quattro milioni, molto probabilmente anche grazie all’arrivo sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Cuphead (2017)

Come probabilmente già saprete, questo raggiungimento non è l’unico risultato il team sta festeggiando. Studio MDHR ha infatti da poco annunciato che è in lavorazione uno show animato per Netflix. Si chiamerà The Cuphead Show! e si prefigge lo scopo di esplorare ulteriormente i due protagonisti, Cuphead e Mughead, e l’ambientazione del gioco. Sarà una serie divertente e dal taglio alle volte surreale. La serie sarà prodotta da Netflix Animation. Attualmente non c’è una data di uscita.

Cuphead è divenuto famoso per il suo stile rétro di altissima qualità e per le sue meccaniche arcade di alta difficoltà. Inizialmente pensato solo come un insieme di bossfight, gli sviluppatori hanno aggiunto in corso d’opera alcuni livelli a scorrimento, in perfetto stile run & gun. Attualmente è in lavorazione anche un DLC, che è stato da poco rimandato al prossimo anno. Diteci, cosa ne pensate di questo titolo? Lo avete già giocato o preferite attendere l’arrivo dell’espansione prima di provarlo?