Cuphead, gli sviluppatori vorrebbero lavorare ad uno Zelda

Studio MDHR, gli sviluppatori dietro il celebre Cuphead, hanno rivelato che vorrebbero lavorare ad un The Legend of Zelda.

Solamente stamattina vi avevamo raccontato della grande collaborazione stretta da Studio MDHR con un ex-animatore di Disney per lavorare a “The Delicious Last Course”, l’attesissimo DLC dell’ottimo Cuphead. A quanto pare l’aver ingaggiato una personalità così importante non è bastato alla talentuosa software house che, anzi, vorrebbe osare ancor di più.

A quanto pare, infatti, Studio MDHR vorrebbe tanto sviluppare un’episodio della celebre saga The Legend of Zelda. A rivelarlo sono nientepopodimeno che i principali dirigenti della società.

Cuphead (2017)

Uno di essi, Jared Moldenhauer, ha infatti espressamente dichiarato: “Pensate ad un vasto titolo di Zelda che prende vita in uno stile in 2D animato a mano. Pensate a tutta l’espressività e la vita che potremmo portare al titolo, ai personaggi e ai nemici di un universo così ricco! E, proprio come con Cuphead, potremmo mettere alla prova il nostro talento di design con boss che riempiono tutto lo schermo!”. Moldenhauer ha inoltre aggiunto che tutto sarebbe disegnato a mano e che niente verrebbe riciclato. Un’idea decisamente ambiziosa.

Se fino a pochi mesi fa tutto ciò poteva sembrare assolutamente utopico Cadence of Hyrule ha però recentemente stravolto le carte in tavola. Il titolo indie con licenza ufficiale di Nintendo sta infatti vendendo molto bene e ciò potrebbe aprire la strada a nuovi talentuosi studios che vogliono approcciarsi ai celebri franchise del publisher giapponese.

Che ne pensate delle ambizioni di Studio MDHR: secondo voi dopo l’ottimo lavoro fatto su Cuphead potrebbe mai Nintendo pensare di affidare alla software house un capitolo della celebre saga? Vi piacerebbe un The Legend of Zelda realizzato con l’iconico stile grafico dell’avvincente platform dello studio? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!