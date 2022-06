Dopo diversi anni di attesa, finalmente ci siamo: il DLC di Cuphead, chiamato The Delicious Last Course, è entrato in fase gold. Questo significa che il contenuto aggiuntivo per il gioco di Studio MDHR non subirà nessun tipo di ritardo e arriverà come programmato il 30 giugno 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam e GOG.

Particolarmente atteso da diversi giocatori in tutto il mondo, complice ovviamente il successo di Cuphead, The Delicious Last Course introdurrà un nuovo personaggio (Ms. Chalice, utilizzabile anche nell’avventura originale) e una serie di nuovi livelli e boss in un’Isola Calamaio completamente inedita, oltre che nuovi potenziamenti e bonus. Il tutto, ovviamente, mantenendo lo stile grafico da cartoon anni ’30 e quel livello di difficoltà tipo dei videogiochi anni ’80 . Il tutto, però, a un prezzo particolarmente basso, come annunciato dal team di sviluppo in un post pubblicato nelle ultime ore su Twitter.

GLITTERING GOLLY! It’s official…The Delicious Last Course has gone gold. This means we’ve completed our certifications, and are ready for launch on June 30! We’re especially thrilled to announce that the game will be available at a tasty 7.99 USD / 9.99 CAD / €7.99 / £6.79. pic.twitter.com/vjr2ziohlJ — Studio MDHR (@StudioMDHR) June 10, 2022

Nel cinguettio in cui Studio MDHR ha svelato l’entrata in fase gold del DLC, infatti, sono contenute anche le informazioni relative al prezzo di lancio. Il contenuto aggiuntivo costerà appena 7,99 Dollari. Una cifra decisamente irrisoria, che permetterà a tutti di poter giocare e che quasi stona con i prezzi dei contenuti aggiuntivi che normalmente siamo abituati a vedere.

SURPRISE!! We’re honored to reveal that Cuphead and pals will cover this month’s EDGE magazine. It was a thrill to illustrate this gatefold cover, including a vintage redesign of the EDGE logo! Pre-orders for this issue available now…on stands June 16! https://t.co/QKJs1ZRXlW pic.twitter.com/gz1zKz5TtD — Studio MDHR (@StudioMDHR) June 9, 2022

Il lancio del DLC di Cuphead rappresenta un passo importante per il team di sviluppo. Il contenuto aggiuntivo del gioco è inoltre riuscito a prendersi anche gli onori della famosa rivista EDGE, che ha dedicato a The Delicious Last Course la cover del suo ultimo numero, in pieno stile anni ’30. E adesso non vediamo l’ora di scoprire a quale nuovo progetto stiano lavorando gli sviluppatori di Studio MDHR, anche se probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire il loro prossimo videogioco. La pazienza, però, è la virtù dei forti.