Le uscite videoludiche degli ultimi anni ci hanno regalato una serie di titoli indimenticabili. Non solo grandi kolossal tripla A, ma anche il sottobosco di esperienze indie ha saputo attirare a sé attenzioni sempre più grandi anno dopo anno. Oggi sono tantissimi i videogiocatori che stanno attenti alle uscite del mondo indie, e questo lo dobbiamo a grandi giochi come Hollow Knight, Undertale, Sifu, Cuphead e moltissimi altri che hanno contribuito ad alzare sempre di più l’asticella qualitativa di tutto il medium videoludico.

Proprio Cuphead è stato recentemente protagonista di una serie di attenzioni grazie al lancio sia della serie animata su Netflix, che di un DLC molto atteso dai fan. Ora, però, Studio MDHR insieme a iam8bit ha stretto una partnership che porterà l’amatissima lettera d’amore per l’animazione anni ’30 anche sulle mensole di casa vostra. Ebbene sì, il capolavoro di Studio MDHR avrà una versione fisica.

L’annuncio è avvenuto proprio oggi, con iam8bit che ha svelato quella che sarà la cover del gioco in versione retail e su quali piattaforme verrà rilasciata. La versione fisica di Cuphead, che conterrà sia il gioco base che il recente DLC The Delicious Last Course, vedrà la luce sia per PlayStation 4 che per Xbox One e Nintendo Switch. L’artwork che capeggia sulla copertina comprende sia il logo che i tre amatissimi personaggi giocabili Cuphead, Mugman e Ms. Chalice.

On Cuphead’s 5th anniversary, we’re overjoyed to say: the game is Coming Soon to retail stores everywhere!! It will be available for Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch…including The Delicious Last Course!

Sign up now to be the first to know more: https://t.co/FAs05ii86R pic.twitter.com/xz2OClBpwq

— Studio MDHR (@StudioMDHR) September 29, 2022