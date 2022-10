Steam Deck, la console/PC portatile di Valve, è finalmente arrivata sul mercato nonostante le lunghissime code di acquisto e di spedizione. L’entusiasmo generale per la tecnologia ha fatto sì che il dispositivo Valve venisse ben accolto da pubblico e critica. Il prodotto, infatti, nonostante alcune succose problematiche, su tutte l’ergonomia e la batteria, sta appassionando un discreto numero di utenti, al punto che abbiamo deciso di sviluppare delle guide completamente dedicate a Steam Deck: quest’oggi ci concentreremo sulle custodie, utilissime per conservare al meglio il dispositivo e portarlo in viaggio; nei prossimi giorni vi daremo dei suggerimenti su come prendervene cura, tra pellicole protettive e cover di gomma.

Insomma, se siete appassionati di Steam Deck, rimane connessi. Ora, però, cominciamo subito con la nostra guida, vediamo insieme quali sono le migliori custodie Steam Deck!

Le migliori custodie Steam Deck

Teckey Steam Deck Case

Realizzata utilizzando materiali molto morbidi, Teckey Steam Deck Case ha l’obiettivo di proteggere al meglio il vostro Steam Deck da eventuali graffi e cadute. L’aspetto della custodia è molto particolare, contraddistinto da una colorazione mimetica piuttosto bizzarra. Le dimensioni sono invece perfettamente compatibili con Steam Deck, ossia 12,7 x 5,7 x 2,6 pollici/32,2 x 14,5 x 6,5 cm.

È inoltre molto facile da portare in viaggio grazie all’apposito archetto che consente il trasporto come se fosse una valigetta; in più, possiede numerosi alloggi per accessori quali caricabatterie, cavi, scheda SD, e molto altro. Insomma, se è una custodia Steam Deck quel che cercate, questo modello nominato Teckey potrebbe fare al caso vostro, il tutto ad un prezzo nemmeno troppo esagerato.

Borsa da Viaggio per Steam Deck

Passiamo ora ad un prodotto molto diverso dal precedente, sicuramente più costoso ma anche di qualità più elevata. Esatto, come da titolo, non è una semplice custodia con cerniera, bensì una borsetta da viaggio pensata appositamente per il dispositivo Valve. Il design è infatti molto confortevole e offre un’eccellete protezione. In più, l’estetica dello zaino è molto elegante e poco appariscente, e include all’interno numerosi alloggi per gli accessori, dal caricabatterie a cavi e cuffiette.

Parliamo inoltre di una borsa multifunzionale, quindi nulla vieta un domani di utilizzarla per altri scopi, non necessariamente legati a Steam Deck. Per questo motivo, crediamo che il prezzo, come detto più elevato rispetto al precedente articolo, sia ampiamente giustificato.

DLseego custodia da trasporto

Torniamo nuovamente dalle parti di un prodotto più tradizionale, sulla falsa riga del primo che vi abbiamo suggerito, il modello Teckey. Ebbene, DLseego è un prodotto che si presenta al pubblico come una custodia ideale per i viaggi e il trasporto, e utile per conservare vari accessori. Nulla di nuovo rispetto al precedente modello, se vogliamo, eccezion fatta per le dimensioni, che si attestano a 33x14x6 cm.

In più, come particolarità, questa custodia Steam Deck include anche un paio di tappetti per tasti e analogici, utilissimi nel caso in cui vogliate preservarne lo stato e conservare nel miglior modo possibile il dispositivo Valve. Chiude una colorazione molto sobria, che fa il suo senza strafare. Insomma, se cercate una buona custodia, considerando il prezzo a cui viene venduto questo modello, potreste aver trovato il prodotto che stavate cercando.

Custodia rigida compatibile con Steam Deck

Chiudiamo, infine, con un modello ancora una volta tradizionale, contraddistinto da forme e da un’estetica molto comuni. Come sempre, anche in questo caso lo scopo rimane proteggere il display e la scocca di Stem Deck da eventuali danni. L’esterno della custodia è realizzato in EVA ed è impermeabile, resistente allo sporco, agli urti e alla polvere.

L’estetica generale, come ribadito anche sopra, non è nulla di troppo particolare: il classico nero uniforme molto sobrio ed elegante. In più, immancabili anche alcuni taschini pensati per ospitare numerosi accessori quali caricabatterie, cavi e molto altro. Insomma, ancora una volta, se cercate una custodia Steam Deck, questa potrebbe fare al caso vostro.

Come scegliere la miglior custodia Steam Deck

La scelta di una custodia per Steam Deck può dipendere da diverse caratteristiche: dall’estetica, da sempre fattore denominante nella selezione di un prodotto, o da questioni puramente pratiche; vale a dire form factor generale, peso e altre caratteristiche simili.

A differenza delle custodie per Nintendo Switch, che gli utenti utilizzano anche per portarsi dietro le cartucce dei giochi, in questo caso eventuali alloggi verranno esclusivamente utilizzati da cuffiette o altri accessori non troppo generosi in termini di dimensioni. Detto ciò, vediamo insieme alcuni elementi da attenzionare prima di acquistare una custodia Steam Deck.

Meglio una custodia o un guscio protettivo?

Prima di procedere con le caratteristiche vere e proprie da attenzionare, ebbene cominciare da questo punto: è meglio una custodia o un guscio protettivo? Sono due prodotti diversi, pensati per due scenari distinti. Il primo prodotto, la custodia, fornisce a Steam Deck una protezione pressoché totale, dal momento che la console è ben conservata all’interno di una solida custodia a cerniera. Il guscio protettivo, invece, solitamente in gomma, è utile durante l’utilizzo del dispositivo: può migliorare il grip generale e protegge la scocca anteriore. L’ideale, quindi, sarebbe combinare le due cose. Per questo motivo, contemporaneamente a questa, abbiamo scritto per voi anche una guida in cui vi suggeriamo delle protezioni per scocca e display.

Metodo d’utilizzo e dimensioni

Esatto, come accennato anche nell’introduzione di questa mini-wiki, le principali caratteristiche da attenzionare sono queste due: il metodo d’utilizzo e le dimensioni della custodia; due elementi che, tra l’altro, vanno di pari passo. Cominciando dal primo, dal metodo d’utilizzo, è fondamentale capire se l’intenzione vostra è quella di utilizzare Steam Deck in viaggio o solamente in casa. Ad esempio, se il vostro obiettivo è riporre Steam Deck, onde evitare che prenda polvere, anche una custodia non molto robusta potrebbe fare al caso vostro; in alternativa, se dovete portarvi dietro il computer portatile di Valve, è meglio puntare su una custodia piccola come lunghezza ma piuttosto resistente, così da attenuare eventuali cadute.

Insomma, prima di tutto chiarite per bene il vostro scenario d’utilizzo, dopodiché sarete pronti a scegliere.

Accessori

Come in ogni custodia che si rispetti, gli alloggi per accessori di varia natura sono un must per tutti gli utenti. Dicevamo prima che, a differenza di Nintendo Switch, Steam Deck non è una console che legge dischi o cartucce, quindi non avrete la necessità di portarvi dietro dei giochi. Tuttavia, un piccolissimo spazietto per delle cuffiette o per la vostra memoria SD è giusto trovarlo, per cui assicuratevi che la custodia vi consenta di riporre anche i vostri accessori.

Robustezza

Lo abbiamo vagamente accennato prima, quando parlavamo di scenari d’utilizzo. La vostra custodia, qualora siate soliti portare Steam Deck in viaggio o in giro per la vostra città, è essenziale che sia in grado di attenuare eventuali cadute e ridurre la possibilità di graffiare il display o rovinare la scocca. È altrettanto importante, però, che la custodia entri agilmente anche in una borsa da viaggio, senza la necessità di occupare moltissimo spazio. Quindi, acquistate sì una custodia ben robusta, ma fate attenzione a non prenderne una troppo ingombrante.

Prezzo

Come sempre, in questo articolo abbiamo preso in esame quelle che sono le migliori proposte per voi, in questo caso custodie pensate per conservare al meglio Steam Deck. Nonostante il risicato numero di custodie Steam Deck che è possibile trovare sul web, ci siamo impegnati ad inserire prodotti sufficientemente vari nel prezzo. Per farvi un esempio, per portarvi a casa una buona custodia saranno necessari non più di 20€, ad esempio acquistando Teckey Steams Deck Case; in alternativa, a chi volesse un prodotto più capiente e studiato anche per diversi scenari d’utilizzo, consigliamo di salire con il budget fino a 50€ e portarsi a casa la Borsa da Viaggio per Steam Deck.