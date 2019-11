Cyberpunk 2077 avrà contenuti a pagamento per il multiplayer

Cyberpunk 2077 avrà sicuramente una modalità multiplayer ed è ormai quasi certo che CD Projekt Red intenda introdurre una forma di monetizzazione anche se non è ancora chiaro esattamente con quale tipo di modalità. Sul tema è intervenuto il presidente della società, Adam Kiciński, durante una conferenza al termine dell’incontro con gli investitori.

Kiciński ha confermato che ci saranno delle forme di monetizzazione legate al multiplayer ma che è “troppo presto per rivelare i dettagli. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo – ha aggiunto – e stiamo continuamente sperimentando, d’altronde è il primo gioco multiplayer che realizziamo”. Ad ogni modo CD Projekt Red spiega di non voler abbandonare la politica che ha sempre caratterizzato lo studio in tema di contenuti a pagamento.

Adam Kiciński spiega che si stanno valutando differenti possibilità e che non c’è alcuna direzione ben precisa anche se non verrà abbandonata la propria politica di rispetto nei confronti dei giocatori: “La monetizzazione sarà intelligente e faremo in modo di offrire come sempre contenuti di valore adeguati al prezzo”.

Come accaduto già nel caso di The Witcher 3, anche in Cyberpunk 2077 non è previsto alcun bonus per il preordine dato che lo studio vuole che tutti i giocatori abbiano lo stesso tipo di contenuti sia al momento dell’acquisto al lancio sia due anni dopo. Saranno comunque disponibili le edizioni da collezione e limitate con custodia steelbook e vari bonus come colonne sonore e artwork ma nessun contenuto in-game.

Resta da capire dunque che tipo di monetizzazione CD Projekt Red intende introdurre per il multiplayer. Già il responsabile della divisione di Cracovia John Mamais si era detto generalmente sfavorevole all’introduzione delle microtransazioni in particolare perché non sarebbero accolte favorevolmente dal pubblico. Cyberpunk 2077 arriverà il 16 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC.