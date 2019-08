Cyberpunk 2077: CD Projekt svela se il mini-gioco di carte, Afterlife, sarà incluso

Cyberpunk 2077 non includerà alcun gioco di carte, a differenza di The Witcher 3 e del Gwent. Afterlife, il gioco di carte ufficiale, sarà solo fisico.

The Witcher 3 ha moltissimi pregi: la grafica di qualità, la componente narrativa e la grande mole di contenuti sono alcuni degli esempi. Oltre a questo, però, CD Projekt RED va elogiata per essere riuscita a creare un gioco di carte talmente interessante da aver meritato la nascita di ben due giochi indipendenti. Parliamo ovviamente del Gwent. Visto l’enorme successo, si potrebbe pensare che sia interesse degli sviluppatori polacchi proporre qualcosa di simile anche per il loro prossimo gioco, Cyberpunk 2077. Pare invece che non sarà così.

Basandoci su quanto scritto da Rafal Jacki di CD Projekt RED su Reddit, il gioco di carte Afterlife non sarà incluso in versione digitale all’interno di Cyberpunk 2077. Afterlife è un gioco di carte creato in collaborazione con CMON: il nome completo è “Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game”. Ambientato all’interno del mondo narrativo creato da CD Projekt RED, Afterlife ci chiederà di interpretare un Fixer, ovvero un commerciante di informazioni.

Per quanto è stato svelato fino a questo momento, il giocatore deve gestire la propria mano di carte, sacrificandone alcune per acquistarne altre. Una partita è divisa in missioni che ricompensano il giocatore con Street Cred, ovvero la valuta di gioco. L’uscita è pianificata per il 2020. Potete vedere uno scatto del pacchetto nell’immagine qui sopra.

Non è impossibile che Afterlife ottenga una versione digitale, magari indipendente, più avanti, dopo l’uscita della versione fisica: si tratta però di pure speculazioni. Attualmente, sappiamo solo che Cyberpunk 2077 non includerà il mini-gioco. Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate del Gwent? Vi avrebbe fatto piacere qualcosa di simile all’interno di Cyberpunk 2077?