Cyberpunk 2077: basta rinvii? CD Projekt RED è certa, ma non troppo

Qualche settimana fa abbiamo assistito ad un rinvio che non era assolutamente atteso dai videogiocatori. Con il quarto posticipo della data di uscita di Cyberpunk 2077, i numerosi fan delle produzioni CD Projekt RED si sono sentiti decisamente delusi a primo impatto dall’ennesimo rimando di quello che possiamo definire come il gioco più atteso di fine 2020. Ora, lo studio polacco è tornato sull’argomento ancora caldo.

Stando a quanto riportato dalla redazione di PC Gamer, dopo aver rimandato per la quarta volta Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha parlato con i propri azionisti per commentare la situazione. Quel che è trasparito dalle parole del CEO della compagnia polacca, Adam Kicinski, non sembra star convincendo del tutto alcuni utenti sul web. Stando alle dichiarazioni di Kicinski, il team è fiducioso nel rispettare la nuova data di lancio ma il tutto lascia intendere che si sia ancora del lavoro da portare a termine.

Here's CD Projekt Red co-CEO Adam Kiciński talking to investors about crunch yesterday (left) and him apologizing to his employees for those comments today in an email obtained by Bloomberg News (right). Quite a turnaround pic.twitter.com/YaYNtPDphY — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2020

Va sottolineato però, come per il momento non sappiamo veramente in che stato si trovi lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Stando alle primissime dichiarazioni pubbliche post rinvio, il team polacco aveva assicurato i giocatori sulla completezza contenutistica del gioco e che il rinvio era solo una questione di ottimizzazione generale su tutte e 9 le piattaforme, sia current che next gen, sulle quali il titolo avrebbe dovuto uscire in contemporanea.

Lo stesso Adam Kicinski settimana scorsa aveva anche dichiarato che l’obbiettivo dello studio è quello di ottenere il miglior risultato possibile su Metacritic. Nell’attesa di ulteriori conferme sulla questione, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il prossimo 10 dicembre sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Credete che questa ennesima data verrà rispettata da CD Projekt RED? Diteci la vostra sulla questione nella sezione dedicata ai commenti.