Cyberpunk 2077: basta rinvii, qualcuno ha già una copia tra le mani

Manca meno di un mese al lancio di Cyberpunk 2077; l’opera di CD Projekt RED più ambita e posticipata per lo studio polacco che ha dato i natali alla trilogia videoludica di The Witcher. Durante la scorsa settimana abbiamo avuto l’occasione di vedere i primi gameplay delle versioni del titolo su console, e a quanto pare tutto sta andando per la giusta direzione, permettendoci finalmente di avere il gioco tra le mani il prossimo 10 dicembre.

Stando a quanto pubblicato di recente da un utente di Reddit però, sembra che qualcuno si trovi già in possesso si una copia di Cyberpunk 2077 in versione PlayStation 4. L’utente, conosciuto con il nickname di “Justgonnasendit90”, non si è limitato a pubblicare una foto della custodia del gioco di CD Projekt RED confermando di averla prima del tempo, ma sono stati condivisi anche dei filmati di gioco pari a 20 minuti di contenuti.

Poco dopo che Cyberpunk 2077 fu rimandato per l’ultima volta, alcuni rumor poco incoraggianti sembravano presagire un ennesimo rinvio a distanza di pochissimi giorni dall’ultimo. A quanto pare però il pericolo sembra essere stato scongiurato, con CD Projekt RED che già settimane addietro aveva assicurato di avere tra le mani il gioco fatto e finito in versione PC, PS5 e Xbox Series X|S, e che il tempo extra sarebbe servito ad ottimizzare al meglio le versioni PS4 e Xbox One.

Non ci resta quindi che attendere con pazienza ancora una ventina di giorni, così da avere finalmente anche tra le nostre mani la prossima attesissima opera di CD Projekt RED. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il prossimo 10 novembre su: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.