A lavorare ai nostri videogiochi preferiti non ci sono macchine (almeno per ora), ma sviluppatori in carne e ossa, che spesso risentono delle scelte dei giocatori e della critica specializzata. E dopo Fallout New Vegas, forse il caso di Cyberpunk 2077 è il più importante di tutti, visto che gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno dovuto patire le pene dell’inferno, tra minacce e accuse per aver lanciato un prodotto non completo e “rotto”. Possiamo solamente immaginare lo stato d’animo dei game designer, dei programmatori e dei modellatori 3D dopo le critiche ricevute (anche sul piano personale). A distanza di due anni, però, il gioco sta vivendo una sorta di seconda occasione per tutti è tempo di prendersi una rivincita.

Su Reddit è stata di recente condivisa una clip di una diretta dove il quest director Paweł Sasko si è commosso, ricordando il terribile lancio di Cyberpunk 2077. “Abbiamo lavorato su questo gioco per tantissimo tempo, circa 7 o 8 anni. Ora tutti stanno apprezzando il nostro lavoro ed è fantastico vedere una reazione del genere. Finalmente sta accadendo”, le parole di Sasko, che poi è andato anche leggermente oltre.

“La mia ragazza mi ha visto completamente KO dopo il lancio. Ma ora è bello essere tornati. Fottutamente bello”, ha aggiunto Sasko quasi in lacrime. Lacrime che ovviamente sanno di rivincita e dimostrano, ancora una volta, come un semplice videogioco non sia in realtà un prodotto fatto e finito al lancio, ma (in molti casi) un cantiere ancora aperto. Certo, potrebbero subentrare critiche in merito al prezzo e al lancio di un prodotto, ma non è sicuramente questa la sede in cui parlarne: oggi si celebra solamente la gioia di un uomo, che ha lavorato duramente a un videogioco e che solamente ora sta raccogliendo i frutti di notti insonni e straordinari folli.

Se non avete ancora provato Cyberpunk 2077, il nostro invito è quello di farlo ora, soprattutto se avete in casa una console next gen come PS5 o Xbox Series S|X. Potete recuperare la vostra copia a un ottimo prezzo su Amazon.