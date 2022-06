Secondo un nuovo report pubblicato da Forbes, lo sviluppo di Cyberpunk 2077 potrebbe essere stato minato dal team esterno che si è occupato di controllare i bug delle varie build destinate a console e PC. L’accusa getta un’ombra inquietante sull’azienda incaricata da parte di CD Projekt RED, con il team di sviluppo polacco che a questo punto potrebbe essere stato truffato.

Andiamo con ordine: solitamente un QA team che si occupa di controllare la qualità di un videogioco è un esterno al vero e proprio team di sviluppo. La pratica è conosciuta come outsourcing e molto spesso coinvolge sia il QA (Quality Assurance), sia le modellazioni 3D meno rilevanti e le animazioni. Nel caso di Cyberpunk 2077, a occuparsi di trovare bug ed effettuare i vari test per assicurarsi che le versioni del gioco fossero pronte è stata la società Quantic Lab. Secondo un report, pubblicato da uno YouTuber che afferma di averlo ricevuto da una fonte anonima, Quantic Labs avrebbe mentito a CD Projekt RED.

La prima bugia riguardava il numero di tester al lavoro sul gioco. Quantic Lab avrebbe mentito sul numero di personale assegnato al progetto, affermando di avere molti più giocatori di quanti in realtà erano davvero al lavoro per trovare bug ed errori. In aggiunta, i dirigenti del QA Team avrebbero affermato che la maggior parte del personale impiegato era di livello senior, con diversi anni di esperienza, ma secondo il report in realtà la maggior parte dei tester avrebbe avuto un’esperienza inferiore ai sei mesi nel campo del QA. Infine, Quantic Lab avrebbe riportato una serie di bug completamente inutili a causa della quota minima da rispettare, cosa che ha portato CD Projekt RED a non essere a conoscenza di quelli veramente gravi, in grado di rompere il gioco, comunemente chiamati gamebreaking bug.

Chiaramente, almeno per ora, non è possibile verificare la veridicità di queste affermazioni. Se confermate, comunque sia, potrebbero lasciare intendere che buona parte dei problemi più gravi di Cyberpunk 2077 non erano effettivamente emersi durante i test, scagionando così (almeno in parte) CD Projekt RED. Restiamo in attesa di eventuali commenti da parte delle due realtà.