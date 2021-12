Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha mentito su un aspetto marketing

Durante un’intervista con The Verge, Keanu Reeves ha svelato di non aver mai giocato a Cyberpunk 2077. La cosa non dovrebbe stupirci: già da quando venne annunciata la sua presenza nel gioco di CD Projekt RED, l’attore dichiarò di non conoscere molto il mondo dei videogiochi. Peccato però che il team di sviluppo polacco abbia dichiarato l’esatto contrario, in una delle tante campagne marketing dell’action-RPG che ha debuttato lo scorso anno per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Reeves ha rivelato di non aver mai provato Cyberpunk 2077 ma CD Projekt RED aveva affermato l’esatto contrario. “Non ho mai giocato il gioco, ho visto una dimostrazione”, le parole dell’attore che tornerà al cinema con Matrix 4 e protagonista anche della saga di John Wick. Parole che stridono contro quelle del CEO Adam Kicinski, che lo scorso dicembre aveva dichiarato come l’attore avesse amato giocare al titolo.

Le due dichiarazioni (quelle di Kicinski e Reeves) sono ovviamente in contrasto tra di loro. CD Projekt RED potrebbe dunque aver mentito in merito, ma potrebbe esserci anche un errore di fondo di comunicazione tra il team di sviluppo di Cyberpunk 2077 e i piani alti della software house. Come riporta The Gamer, infatti, è molto probabile che il CEO abbia recepito le informazioni in maniera sbagliata, credendo che Reeves avesse davvero giocato il titolo e non avesse assistito solamente ad una presentazione. Potete dare uno sguardo alla parte incriminata dell’intervista grazie al video diffuso su Reddit e disponibile subito qui in basso.

In qualsiasi caso, sappiamo ora che Keanu Reeves non gioca ai videogiochi e questa è l’ennesima conferma. Bisogna dargliene comunque atto: non è da tutti essere protagonisti di un titolo come Cyberpunk 2077 e riuscire a resistere alla tentazione di provarlo, magari acquistando una console appositamente. E speriamo che la comunicazione della software house polacca riesca a cambiare in positivo, sia internamente, sia con il pubblico.