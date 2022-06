CD Projekt Red potrebbe aver involontariamente confermato la recente fuga di notizie sul DLC Electric Dream per Cyberpunk 2077. Il tutto, sarebbe avvenuto tramite una richiesta, da parte dello studio polacco, di rimozione dei contenuti trafugati dal web. In particolare il sito gamepressure.com ha pubblicato un messaggio abbastanza esplicito in tal senso, dopo aver modificato la notizia con le informazioni riservate:

“Ci è stato chiesto da CD Projekt Red di modificare il contenuto di questa notizia per il fatto che il materiale pubblicato, tipo luoghi, trama o dialoghi citati di cui si faceva menzione nel testo, sono segreti di CD Projekt Red e sono stati ottenuti in un modo non previsto dall’accordo di licenza di Cyberpunk 2077.”

Sembra dunque che la prima espansione di Cyberpunk 2077 sia finalmente apparsa online. Le dichiarazioni dello sviluppatore, infatti, lasciano intendere che il materiale trafugato sia reale. Nel caso in cui si trattasse di immagini false, infatti, non si sarebbe parlato di materiale segreto protetto dagli accordi di licenza di CD Projekt Red. Ovviamente, il messaggio è da prendere con le pinze e non si tratta ancora di una conferma ufficiale. Tuttavia, date le molte conferenze ancora in programma nel corso di questa estate, ci si può aspettare che Electric Dream venga annunciato ufficialmente proprio durante una di queste.

A questo punto non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale. Dopo uno sviluppo travagliato, infatti, Cyberpunk 2077 sembra aver ormai raggiunto una forma piuttosto stabile e i dati di vendita su next-gen confermano che il titolo di CD Projekt Red è ancora piuttosto apprezzato. Per questo motivo, non sembra improbabile che il primo DLC possa uscire in compagnia di una nuova patch che si occupi di risolvere i rimanenti problemi di questo titolo. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative alle conferenze estive.