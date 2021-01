Cyberpunk 2077: CD Projekt RED smentisce i rumor sui piani futuri

Cyberpunk 2077 sta quasi per festeggiare il primo mese di lancio, un periodo non certo semplice per il titolo e per CD Projekt RED che si è trovata a difendersi da molte grandi accuse. L’opera del team polacco risulta essere impressionante sotto molti fattori, con un gameplay soddisfacente ed una narrazione da capogiro. Il problema principale è stata la mancata trasparenza della società che si è vista più volte in difficoltà nelle proprie dichiarazioni, una su tutte la pessima ottimizzazione delle versioni old gen, ritenute insufficienti.

CD Projekt RED ha visto le proprie azioni crollare, parlare di rimborsi senza prima confrontarsi con Sony e Microsoft fino a dover fare mea culpa e promettere aggiornamenti costanti per ottimizzare il prodotto al meglio. A distanza di un mese il team polacco si sta davvero rimboccando le maniche e, seppur le versioni PS4 e Xbox One non siano ancora ottimizzate al meglio, risultano essere decisamente più giocabili rispetto al D1. In attesa dell’imminente patch 1.07 nelle scorse settimane hanno fatto notizia una serie di dichiarazioni rivelate da un ex sviluppatore che sbandierava i piani futuri notando una certa somiglianza con il discusso e successivamente acclamato No Man’s Sky di Hello Games.

Normally we don't comment on rumors but this time we wanted to make an exception as this story is simply not true.https://t.co/JuOTY2qJbM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 6, 2021

Oltre a questo, il presunto sviluppatore parlava di missioni cancellate, situazioni interne all’azienda spaventose e promesse non mantenute. CD Projekt RED, come si sospettava, è venuta a sapere di tali notizie e, per la prima volta, ha dovuto confermare attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale che erano tutte infondate. Cyberpunk 2077 ha bisogno certo di essere fixato a dovere ma è anche vero che non ha bisogno di subire questo tipo di attacchi. L’opera del team polacco è mastodontica e siamo certi che, con il passare del tempo e soprattutto con l’upgrade in programma quest’anno per le console next gen, possa davvero diventare uno di quei titoli di punta che possa essere ricordato, in positivo, negli anni a venire.

