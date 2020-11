Cyberpunk 2077 come GTA V? No, è costato di più secondo gli analisti

Cyberpunk 2077, inutile non ammetterlo, è il gioco più atteso dell’anno. Sebbene il 2020 è stato ricco di grossi titoli importanti come The Last of Us 2, l’opera di CD Projekt RED si è resa protagonista per diverse vicende durante il corso dell’anno. Il gioco risulta a dir poco grandioso, i pochi trailer mostrati ci hanno catapultati dritti nelle strade di Night City con una mappa costruita verticalmente in modo a dir poco impeccabile.

Il problema di Cyberpunk 2077 risulta essere la sua fase di sviluppo, decisamente travagliata, ricca di rinvii che hanno fatto imbestialire (esagerando in modo becero in alcuni casi) tutti gli appassionati della nuova opera dei creatori di The Witcher 3. La data segnata sul calendario in questo momento è il 10 dicembre, ma nelle scorse settimane è saltata fuori addirittura la possibilità che possa essere rinviato un’altra volta portando il tutto sul “ridicoleggiante”.

C’è una cosa interessante però che fa salire ulteriormente l’hype dei giocatori di tutto il mondo: Stiamo parlando dei costi. Sappiamo bene che il lavoro che c’è dietro a Cyberpunk 2077 è maestoso ed è per questo anche che il titolo ha subito così tanti rinvii, il team polacco vuole creare qualcosa di unico e inimitabile. Stando a quanto riportato dagli analisti della compagnia polacca DIMBOSS, l’opera di CD Projekt Red sarebbe costata più di GTA 5 di Rockstar Games. Il team polacco distribuirebbe 21 milioni di copie entro la fine del 2020, con le vendite che potrebbero raggiungere i 34 milioni di copie nel giro dei primi 12 mesi a partire dal lancio ufficiale. Numeri a dir poco impressionanti.

Cyberpunk 2077 si porterebbe a casa anche la “medaglia d’oro per i costi di produzione” nei confronti di GTA 5. Sempre secondo alcuni analisti tali costi si aggirerebbero intorno ai 314 milioni di dollari contro i 265 dell’opera targata Rockstar Games. Se i numeri fossero del tutti i veri, Cyberpunk 2077 sarebbe costato quattro volte di più di The Witcher 3. C’è da dire che non tutti i soldi sono andati a finire sulla produzione, c’è da calcolare anche i costi di marketing. Keanu Reeves non deve essere stato estremamente economico, per non parlare della pubblicità. Insomma il prezzo di Cyberpunk 2077 risulta essere davvero alto, speriamo che il titolo sia all’altezza di tutto ciò, noi dal canto nostro ci fidiamo di CD Projekt RED.

il prossimo 10 dicembre.