Cyberpunk 2077: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Una delle caratteristiche della nuova PS5 è quella della retrocompatibilità con i giochi dell’antesignana PS4, offrendo al grande pubblico la possibilità di poter continuare a giocare i titoli già acquistati in passato anche sulla console di nuova generazione. Considerando che a breve uscirà uno dei titoli più attesi di questo 2020, ovvero Cyberpunk 2077, i fan di PlayStation giustamente si chiedono come funzionerà la retrocompatibilità, in vista del passaggio futuro alla nuova console PS5, che al momento risulta ancora introvabile. Oltre a ciò, sarà possibile anche trasferire i propri file di salvataggio da una console all’altra?

La risposta a questa domanda è si, sarà possibile trasferire i propri file di salvataggio di Cyberpunk 2077 da PS4 a PS5. Ciò significa che se per caso si inizierà la propria avventura su PS4, una volta che si avrà tra le mani anche la nuova console PS5, sarà possibile riprodurre il gioco su quest’ultima, senza dover perdere i progressi conquistati.

Per questa finalità, il team polacco ha anche fornito ufficialmente delle indicazioni, postandole sull’account ufficiale di Cyberpunk 2077. Precisamente, ci saranno tre modi per trasferire i propri file di salvataggio:

Collegandosi al proprio account PlayStation Plus : grazie alla memoria di archiviazione online, sarà possibile scaricare i file di salvataggio sincronizzati con il profilo;

: grazie alla memoria di archiviazione online, sarà possibile scaricare i file di salvataggio sincronizzati con il profilo; Trasferire i propri dati da PS4 a PS5 tramite cavo LAN o collegandole alla stessa connessione wireless ( WiFi ), così da sfruttare il trasferimento online;

o collegandole alla stessa connessione wireless ( ), così da sfruttare il trasferimento online; Utilizzare un dispositivo di archiviazione compatibile, come una chiavetta USB, per copiare e trasferire i propri salvataggi sullo stesso account PSN per poi passarli su PS5, precisando che sono supportati i dispositivi di archiviazione USB in formato FAT ed exFAT.

Ricordiamo ai lettori che Cyberpunk 2077 uscirà ufficialmente il 10 dicembre 2020 e sarà disponibile per PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, nonché su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità, in attesa di una versione dedicata per le due console.