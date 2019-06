Cyberpunk 2077: si potrà finire il gioco senza uccidere nessuno, gli sviluppatori spiegano come

Cyberpunk 2077 potrà essere completato senza dover uccidere alcun avversario: ecco come gli sviluppatori hanno raggiunto tale risultato.

Uno dei grandi momenti dell’E3 2019 è stata per certo la presentazione di Cyberpunk 2077 alla conferenza di Microsoft. In parte il merito va a Keanu Reeves e quel “Sei mozzafiato” (già trasformato in meme), in parte va al fatto che abbiamo potuto finalmente scoprire la data di uscita del gioco. Il gioco è estremamente atteso da tutti i fan del genere e dagli appassionati delle opere di CD Projekt RED, il quale, dopo The Witcher 3, merita la nostra fiducia. Il team polacco è certamente molto abile e ha un’idea precisa in testa, ma questo non significa che non sia pronto ad ascoltare i fan.

Infatti, scopriamo ora che CD Projekt RED ha deciso di seguire un consiglio degli appassionati e inserire la possibilità di completare il gioco senza uccidere nessuno. Inizialmente, infatti, non era stato preventivato ma dopo l’E3 2018 le richieste sono state talmente tante che il team ha deciso lavorare sulla questione.

Precisamente, CD Projekt RED ha inserito in molte armi una modalità non letale, perfetta per stordire gli avversari. Ovviamente non tutte la includono: provate a immaginare un colpo di bazooka in piena faccia non letale! Inoltre, è possibile agire in modo furtivo, avvicinandosi alle spalle degli avversari e decidendo quindi di stordirli senza ucciderli.

Non dimentichiamoci inoltre che ci saranno varie capacità di hacking a nostra disposizione, se decideremo di potenziarci in tal senso, che permetteranno di infiltraci nelle varie aree con approcci stealth, creando distrazioni tramite macchinari nelle vicinanze (ad esempio, attivando tutti i getti di un distributore di bevande).

Pare quindi che le possibilità non mancheranno e che CD Projekt RED voglia veramente creare il gioco perfetto per i propri fan. Diteci, voi cosa ne pensate di Cyberpunk 2077? Vi ispira oppure avete dei dubbi?