Cyberpunk 2077: annunciato il concorso per cosplayer, ecco i dettagli

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno annunciato il contest per cosplayer dedicato al gioco sci-fi di prossima uscita: ecco i dettagli.

CD Projekt RED ha annunciato un nuovo concorso ufficiale per cosplayer Cyberpunk 2077. Il concorso chiede ai partecipanti di realizzare il miglior cosplay tratto da un personaggio esistente in Cyberpunk 2077 (quindi non un personaggio di propria fantasia). Le fonti su cui basarsi sono i trailer, video, screenshoot e le guide ufficiali dei personaggi che saranno presto rese disponibili dalla software house.

Chi è interessato a partecipare può iscriversi online a questo indirizzo, oppure partecipare alle qualificazioni agli eventi che avranno luogo nei prossimi mesi, ovvero:

Gamescom (Colonia, Germania): agosto 21-24;

PAX West (Seattle, USA): agosto 30 – settembre 2;

Tokyo Game Show (Tokyo, Giappone): settembre 12-15;

Igromir (Mosca, Russia): ottobre 3-6;

Paris Game Week (Parigi, Francia): ottobre 30 – novembre 3.

Il montepremi totale è di 40.000 dollari e sarà diviso tra 5 finalisti delle qualificazioni online e 5 vincitori degli eventi sopracitati. Inoltre, ci sarà la possibilità di finire in copertina su un magazine di rilievo, oltre a ottenere premi per ora non specificati. La data e il luogo della premiazione saranno condivisi più avanti. Il regolamento completo è disponibile a questo indirizzo.

Per noi italiani non è semplicissimo partecipare agli eventi: l’unico vicino è quello di Colonia, ma per molti sarà più comodo tentare la sorte con il concorso online. Diteci, siete appassionati di cosplay? Lo praticate oppure semplicemente lo seguite?