Cyberpunk 2077, svelate in anticipo cover e standard edition

La versione polacca dell'Xbox Game Store ha erroneamente svelato la cover e i contenuti dell'edizione standard di Cyberpunk 2077.

A poche ore dall’inizio dell’ E3 2019 sono sempre di più i leak e le indiscrezioni che circolano in rete. Dopo la fuga di notizie che ha interessato Bandai Namco e ben tre dei suoi titoli, come ad esempio l’enigmatico ma interessantissimo Elden Ring, è questa volta CD Projekt Red, e in particolare Cyberpunk 2077, a essere stata vittima di un leak.

La versione polacca dell’Xbox Game Store ha infatti erroneamente rilasciato un’immagine della standard edition dell’attesissimo titolo dove, oltre ai contenuti di essa, si può osservare anche la cover di Cyberpunk 2077. Nella foto ci sono inoltre, come vedete qui sotto, sia la versione Xbox One che quelle PC e PlayStation 4.

A risaltare particolarmente, più che la qualità dell’illustrazione della copertina, sono il grande numero di contenuti presenti all’interno dell’edizione. Nell’immagine possiamo infatti osservare un’illustrazione di Night City, una mappa dell’ambiente di gioco e un piccolo artbook contenente schizzi e artwork del titolo. Non mancherà inoltre la colonna sonora, sotto forma di contenuto digitale aggiuntivo scaricabile attraverso l’utilizzo di un codice presente all’interno della standard edition. Un’edizione che, se confermata, si rivelerebbe decisamente ricca ed invitante.

Una indicazione all’interno dell’immagine parrebbe inoltre far presagire un’uscita del titolo nel 2020. Che sia davvero il prossimo anno quello giusto per vedere Cyberpunk 2077 all’opera?

Che ne pensate di questa anticipazione sull’attesissimo futuristico titolo? Vi piacciono i contenuti probabilmente presenti all’interno dell’edizione base di Cyberpunk 2077? La cover è di vostro personale gradimento? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!