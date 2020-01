Cyberpunk 2077, un fan ha creato un demake del titolo in stile PS1 con Dreams

Tra i numerosissimi titoli in arrivo in questo caldo 2020 uno dei più attesi, se non forse addirittura il più atteso, è sicuramente Cyberpunk 2077, con il titolo di CD Projekt RED che si appresta finalmente a vedere la luce dopo un’estenuante e lunghissima gestazione.

Nell’attesa di immergerci a Night City, uno dei numerosissimi giocatori che sta spasmodicamente attendendo l’opera ha però trovato il modo per ingannare l’attesa e ha deciso di ricreare all’interno di Dreams, titolo di Media Molecule esclusivo per PlayStation 4, nientepopodimeno che un demake di Cyberpunk 2077 in stile PS1.

Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno di questo progetto, del resto ve ne avevamo parlato anche qualche mese fa, ma da allora i progressi fatti da Bearly Regal, youtuber appassionato in queste operazioni, sono decisamente notevoli e di gran impatto. Potete osservare la sua opera in azione comodamente nel video qua sopra. Il progetto, viste le sue grandi peculiarità, prende inoltre il nome di Cyberpunk 1997, nomenclatura che sottolinea simpaticamente la sua natura retro.

Come facilmente osservabile si tratta di un lavoro certosino, capace di ricreare con gran cura tutte le varie ambientazioni di Cyberpunk 2077 fino ad oggi mostrate nei vari trailer in una veste completamente inedita, ma non per questo di minor impatto.

Che ne pensate di questa notizia e del grande lavoro fatto da Bearly Regal, vi piacerebbe mettere le mani su questa peculiare versione di Cyberpunk 2077? Che ne pensate di queste particolari operazioni, vi fanno impazzire o non ne trovate invece il senso? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.