Cyberpunk 2077: ecco quando sarà mostrata la demo gameplay

Finalmente abbiamo una data per vedere l'imponente demo gameplay dell'attesissimo titolo di CD Projekt RED Cyberpunk 2077.

Nonostante la celebre kermesse di Los Angeles sia stata negli ultimi anni aperta al grande pubblico sono comunque rimasti all’interno dell’E3 diversi appuntamenti dedicati solo ed esclusivamente alla stampa specializzata. Alcune demo, ad esempio, sono infatti provabili solo dai giornalisti o, ancora, alcune informazioni rivelate solamente a loro. La principale “esclusiva” di questo E3 2019 appena conclusosi è sicuramente la demo gameplay del titolo più atteso del momento: Cyberpunk 2077.

La community si è quindi presto domandata quando mai anche i poveri umani avrebbero potuto vedere con i propri occhi il capolavoro annunciato di CD Projekt RED. Ad arrivare in loro soccorso è stato Marcin Momot, global community lead presso la celebre software house.

It's going to happen exactly during PAX West. 🙂 — Marcin Momot (@Marcin360) June 12, 2019

Come potete vedere dal tweet qui sopra, infatti, Marcin Momot ha finalmente svelato il palcoscenico adatto per mostrare al grande pubblico l’attesa demo gameplay. Contro diverse aspettative tale occasione non sarà però il prossimo Gamescom, evento che si svolgerà dal 20 al 24 Agosto 2019.

Alla community non toccherà aspettare però molto di più: CD Projekt RED rilascerà l’atteso materiale durante il PAX West. Per chi non ne fosse a conoscenza tale evento si terrà a Seattle qualche giorno dopo il Gamescom, più precisamente dal 29 Agosto fino al 2 Settembre. Ancora più di due mesi, quindi, e anche noi comuni mortali potremo finalmente osservare con i nostri occhi Cyberpunk 2077 in azione.

Che ne pensate di questa notizia, speravate di potervi gustare la demo gameplay dell’atteso titolo prima del PAX West? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!