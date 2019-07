Cyberpunk 2077: ulteriori dettagli sul romanticismo

E' noto da tempo che il prossimo sci-fi RPG Cyberpunk 2077 conterrà opzioni romantiche, ma i dettagli su questa interessante feature, sono ancora oscuri.

E’ noto da tempo che il prossimo sci-fi RPG Cyberpunk 2077 conterrà opzioni romantiche, ma i dettagli su questa interessante feature, sono praticamente inesistenti. Tuttavia, data la reputazione di CD Projekt Red ed il lavoro romantico fatto in The Witcher 3, c’è una forte speranza che la questione non sia per niente banale. Quest’oggi, il coordinatore dell’interfaccia utente Alvin Liu ha accennato all’esatta natura del romanticismo nel gioco.

Liu ha sempre fornito un sacco di dettagli del gioco tra cui l’impostazione primaria di Night City, vari sistemi e meccaniche di gioco, rendendo quest’ultimo più accessibile, e le caratteristiche tecniche. La storia d’amore non è mai stata menzionato da Liu, specialmente per evitare spoiler sull’opera ma, quest’oggi, ha essenzialmente affermato che la storia d’amore in Cyberpunk 2077 sarà realistica e distinta.

Liu ha dichiarato che il team voleva scrivere “personaggi forti” con “personalità con cui interagire“, riferendosi a Triss e Yennefer di The Witcher 3 come esempi di personaggi forti e carismatici. Questa non è la prima volta che la storia d’amore di Cyberpunk 2077 è stata paragonata a The Witcher 3.

Al di là delle relazioni basate sulla trama, Liu ha spiegato che quello di Cyberpunk sarà un mondo moderno con approcci moderni alle relazioni sessuali. Di seguito riportate le parole esatte di Liu sull’argomento:

“Non voglio fare spoiler, ma vogliamo scrivere personaggi molto forti. Vogliamo avere personalità con cui interagire. Abbiamo voluto fare come in The Witcher 3 dove Yennefer e Triss avevano personalità molto diverse, è stato interessante. In modo che in questo senso, abbiamo selezionato alcuni personaggi che avranno relazioni ‘molto ricche’. Ma, poiché si tratta di un mondo moderno, abbiamo anche le storie di una notte, quindi qualcosa di simile è anche possibile. È come nel mondo reale, si potranno anche solo scambiare soldi in cambio di sesso“.

Liu ha inoltre aggiunto che Cyberpunk 2077 avrà un sistema Wanted simile a Grand Theft Auto ma, a differenza di quest’ultimo, la polizia del 2077 è corrotta e prende tangenti in un modo simile alle guardie di Skyrim.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà rilasciato il 16 aprile 2020, su PC, PS4 e Xbox One.