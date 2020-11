Cyberpunk 2077: dimensioni del gioco, patch D1 e preload PS4

Sembra che ci siamo finalmente: dopo un’epopea durata anni e una serie di rinvii uno dopo l’altro, Cyberpunk 2077 è in dirittura di arrivo. La nuova opera di CD Projekt RED è attesa come il canto del cigno dell’ottava generazione di console, e allo stesso tempo come il grande inizio della nona. Parliamo di un gioco che è stato sotto i grandi riflettori per anni, e che finalmente gli appassionati stanno per avere tra le loro mani.

C’è da aspettare ancora qualche settimana prima inserire il disco di Cyberpunk 2077 nelle console, e mentre l’attesa sta per terminare sono apparsi sul web alcuni primi dettagli riguardanti le dimensioni dei file di gioco e non solo. Queste informazioni sono state postate dall’account Twitter PlayStation Game Size, il quale al momento ha pubblicato la dimensione dei file di gioco, l’esistenza di una patch day one e la data del preload su PS4.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1331854199886409730

Come ci viene fatto notare dal post su Twitter apparso nelle scorse ore, Cyberpunk 2077 in versione PlayStation 4 dovrebbe avere una dimensione dei file di gioco di 71.730 GB, con un download che richiederà 72 GB di spazio libero. Il preload sulla console Sony è stimato per l’8 dicembre, quindi un paio di giorni prima che la nuova opera di CD Projekt RED arrivi sul mercato, ovvero il prossimo 10 dicembre.

Sembra quindi che i cattivi presagi di un nuovo ed ennesimo rinvio siamo scongiurati; con i giocatori che si preparano a scorrazzare liberamente per le strade di Night City. Cosa ne pensate di queste prime informazioni riguardanti la versione PS4 dell’attesissimo titolo in arrivo tra ormai pochissime settimane? Siete pronti per partire per Night City? Diteci la vostra lasciandoci un commento.