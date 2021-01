Cyberpunk 2077: disponibile su PC la mod per giocare in terza persona

Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa, la community dei modder su PC sono già al lavoro su uno svariato numero di mod per Cyberpunk 2077. Nonostante il titolo non verrà ricordato per un lancio privo di problemi, molti giocatori stanno continuando a girovagare per le strade di Nigt City. Oggi, una delle mod più chiacchierate è finalmente stata rilasciata pubblicamente soltanto per la versione del gioco su PC.

Parliamo della mod creata da Jelle Bakker e che permette di giocare a Cyberpunk 2077 in una nuova prospettiva. Grazie a questa mod, infatti, si potrà abbandonare la visuale in prima persona per godere di un’esperienza in terza persona. Il tutto è stato accompagnato da un nuovo video pubblicato su YouTube, grazie al quale possiamo vedere all’opera questa mod in un contesto nuovo, ovvero con il personaggio che cammina sulle strade della metropoli cyberpunk.

Nonostante la mod per giocare in terza persona a Cyberpunk 2077 sia disponibile per tutti, il tutto dovrà essere ulteriormente migliorato. Alcune animazioni, infatti, sono ancora da sistemare e non tutto risulta molto fluido. Se volete esplorare Night City da una prospettiva completamente diversa da quella proposta dai ragazzi di CD Pprojekt RED, potete scaricare questa mod per PC comodamente da questo indirizzo.

Questa mod, infine, risponde alla richiesta dei moltissimi giocatori che, durante il primo reveal del gameplay di Cyberpunk 2077, sono rimasti spiazzati dal constatare che si sarebbe trattato di un gioco di ruolo con visuale in prima persona. Con questa mod, questi giocatori saranno finalmente accontentati con la prospettiva di gioco che prediligono in un’esperienza del genere. Cosa ne pensate di questa mod dedicata alla nuova opera di CD Projekt RED? Proverete ad esplorare Night City in terza persona? Ditecelo con un commento qua sotto.