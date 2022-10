A poco meno di due anni dalla sua uscita ufficiale, sembra che Cyberpunk 2077 abbia ormai trovato una nuova linfa vitale. Il lavoro svolto dagli sviluppatori sul gioco, unito al nuovo DLC in arrivo e al successo della serie animata Netflix che, tuttavia, non avrà una seconda stagione, hanno portato moltissimi nuovi giocatori sull’open world di CD Projekt RED. Oltre a loro, molti altri fan hanno ripreso in mano il titolo per testarne le migliorie. Entrambe le categorie di utenti, tuttavia, possono godere di un discreto numero di mod che continua a crescere ogni giorno.

Cyberpunk 2077

Una delle più interessanti è stata realizzata da MIST3RKK e condivisa su Nexus Mods. Il contenuto ci permette di giocare a Cyberpunk 2077 in panni piuttosto insoliti. In questa mod, infatti, potremo sperimentare le brezza di giocare come corriere, trasformando il gioco di CD Projekt RED in una sorta di Death Stranding in un futuro più affollato. Il contenuto aggiuntivo, inoltre, è piuttosto dettagliato e ci consente addirittura di sfruttare le attività svolte al suo interno per poter avanzare più facilmente nella trama principale del gioco.

La mod corriere per Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), infatti, è divisa in quattro diversi livelli, ognuno dei quali fornirà diverse ricompense e si svolgerà su dinamiche sostanzialmente diverse. Le missioni sono suddivise secondo un differente grado di urgenza della consegna che va da un meno urgente per il quale non avremo tempistiche da rispettare, fino a delivery più complesse. Le consegne di tipo fragile o urgente, infatti, ci daranno una maggiore sfida legata alle condizioni finali del nostro pacco e a tempi massimi da rispettare per completare l’incarico.

In base ai risultati ottenuti, inoltre, otterremo una quantità variabile di esperienza e crediti. Dunque, potremo usare questa mod per migliorare il nostro personaggio in Cyberpunk 2077 allo stesso modo di quanto faremmo con delle comuni missioni secondarie. Il sistema di progressione, infine, sarà influenzato anche da uno sblocco graduale di altri punti di consegna e distretti disponibili.