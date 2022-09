Cyberpunk: Edgerunners non è solamente l’anime che ha spinto i giocatori a giocare nuovamente Cyberpunk 2077, no. La produzione di Studio Trigger ha infatti “svegliato” anche i modder, che hanno deciso di dedicarsi alla produzione di nuovi contenuti estetici per il gioco di casa CD Projekt RED, lanciando su Nexus una serie di nuove mod che mirano a inserire al suo interno nuove “skin”, nuove armi e nuova musica.

Come riportato da PC Gamer, infatti, al momento su Nexus sono comparse diverse mod ispirate a Edgerunners. Si parte, ovviamente, dal taglio di capelli di David, il protagonista dell’anime di Studio Trigger. Non solo l’acconciatura: su Nexus è anche disponibile un preset facciale, che permette di sostituire V (il protagonista del gioco) con David oppure con Lucy, una delle protagoniste dell’anime.

I modder si sono però spinti anche oltre: sul sito è infatti possibile trovare anche una replica della pistola di Rebecca, così come altre mod grafiche che mirano a ricostruire l’estetica dell’anime in Cyberpunk 2077. E se avete amato la colonna sonora della produzione di Studio Trigger (impossibile non farlo, vista l’enorme quantità di pezzi pop conosciutissimi e amati in tutto il mondo), una mod aggiunge le tredici tracce presenti nell’anime al gioco di casa CD Projekt RED e sì, tra queste c’è anche la opening, firmata Franz Ferdinand.

Il catalogo di nuove mod è decisamente espanso e il nostro consiglio, come di consueto, è quello di dare uno sguardo all’hub centrale di Nexus che potete trovare a questo indirizzo. Al momento non è possibile però imbattersi in una mod che ricostruisce completamente la storia dell’anime, ma forse con l’arrivo del nuovo tool ufficiale dedicato ai modder di Cyberpunk 2077 non è escluso che in futuro anche la storia di David e la sua crew potrà trovare spazio dentro la Night City di CD Projekt RED. D’altronde la storia di V, per tanti giocatori, è solamente una delle tante della città distopica creata da Mike Pondsmith, autore del gioco di ruolo cartaceo originale, che potete trovare su Amazon in una nuovissima versione: chissà se in futuro la stessa città non fungerà da hub per altri racconti borderline e al limite della legalità.