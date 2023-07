Sottoforma di MOD, è stato lanciato un nuovo plugin per il discusso Cyberpunk 2077, il quale, senza mezzi termini, potrebbe diventare una delle più diffuse fra tutte quelle messe a disposizione per il titolo di CD Projekt RED. CyberAI, come è stata chiamata dal suo creatore “tomatojuice”, consente niente meno che l’integrazione di ChatGPT di OpenAI.

Disponibile su NexusMods, CyberAI promette di offrire una marea di contenuti diversi, e sempre inediti, a chiunque sia abbastanza curioso, e temerario, da installarla all’interno di Cyberpunk 2077: usando la console, gli utenti saranno in grado di interrogare le API di OpenAI, da Lua o Redscript, consentendo essenzialmente di traslare le capacità di scripting di ChatGPT all’interno di vere e proprie modifiche estreme del codice del gioco.

Tomatojuice, nella descrizione di CyberAI, elenca alcune delle modifiche realizzabili, all’interno di Cyberpunk 2077, sfruttando la mod, come la creazione di dialoghi personalizzati per gli NPC; la generazione di una trama dinamica, la quale consente di creare intere missioni secondarie basate su eventi di gioco o azioni specifiche svolte dal giocatore; la pianificazione procedurale delle missioni, capace di generare nuove sfide semplicemente analizzando i dati di gioco, quelli degli NPC e una serie di opzioni totalmente personalizzabili dal giocatore; e la creazione di ambienti interattivi che, attraverso l’IA, potranno restituire condizioni ambientali dinamiche e capaci di interagire con gli elementi di gioco.

Cyberpunk 2077

Ovviamente Tomatojuice non si è dimenticato di uno degli aspetti più criticati di Cyberpunk 2077, ovvero le routine degli NPC dettate dall’IA del gioco, ovvero quelle che controllano i comportamenti degli abitanti di Night City e le loro risposte in merito agli eventi che succedono attorno a loro. Come sottolinea a più riprese il suo creatore, l’immaginazione è l’unico limite e i fruitori di CyberAI potranno, finalmente, vivere la Night City che da sempre sognavano di trovare in Cyberpunk 2077.

CyberAI, infine, permette di connettersi anche ad altri LLM (Large Language Models), oltre a ChatGPT di OpenAI, permettendo una libertà di creazione praticamente infinita e una personalizzazione delle linee di dialogo dei vari personaggi al limite del soverchiante.