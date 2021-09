Cyberpunk 2077 diventa mozzafiato con la modalità foto migliorata

Un modder di nome SilverEzredes ha rilasciato una mod in grado di migliorare gli scatti della Photo Mode di Cyberpunk 2077, trasformando la funzione del gioco in un potente strumento in grado di soddisfare i palati dei giocatori più raffinati alla ricerca di scatti mozzafiato.

La mod in questione si chiama Photo Mode Unlocker. Come suggerisce il suo stesso nome, questa permette di rimuovere alcune delle restrizioni della modalità foto di Cyberpunk 2077. Ciò non significa che alla Photo Mode non venga aggiunta anche qualche piccola funzione. Il tutto è inoltre compatibile con l’ultima patch di gioco disponibile.

La mod Photo Mode Unlocker incrementa del doppio la distanza massima della telecamera da V, l’avatar del giocatore. Viene anche incrementata la distanza LOD0 dello stesso ammontare, e inoltre vengono aggiunti una serie di parametri aggiuntivi per il campo visivo, la rotazione della camera e la profondità di campo. La chicca più intrigante però potrebbe essere un nuovo set di pose per Johnny Silverhand, il personaggio interpretato dall’attore Keanu Reeves. In più, viene sbloccata la possibilità di far guardare in camera gli avatar ritratti in tutte le pose disponibili. Potete consultare ulteriori dettagli di questa mod di Cyberpunk 2077 attraverso la sua pagina ufficiale su Nexusmods, dove sono menzionati anche i pre-requisiti e le modalità di installazione. È disponibile anche un video dimostrativo qui in basso, sempre che riusciate a comprendere il russo.

Se siete appassionati di fotografie virtuali, sappiate che da qualche giorno avete anche Hideo Kojima dalla vostra parte, schierato apertamente in favore degli scatti in gioco come nuova forma artistica. Nel frattempo Cyberpunk 2077 continua per la sua strada fatta di patch e aggiornamenti, mentre una larga fetta degli studi di CD Projekt Red si sta concentrando sull’uscita del primo DLC del gioco.