Cyberpunk 2077 avrà un numero di DLC simile a quello di The Witcher 3

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi del 2020 e recentemente, durante un’intervista, è stato affermato direttamente da CD Projekt RED, casa produttrice del videogioco, che i DLC che verranno rilasciati per Cyberpunk 2077 saranno “non meno di quelli rilasciati per The Witcher 3“. Sembrerebbero davvero delle ottime notizie, poiché quest’ultimo nel tempo ha ricevuto quasi venti pacchetti di contenuti aggiuntivi, e l’idea che il medesimo numero di DLC venga rilasciato per Cyberpunk 2077 è decisamente allettante.

La notizia viene annunciata direttamente dal presidente di CD Projekt, Adam Kiciński, che parlando di Cyberpunk 2077 afferma inoltre come analogamente a The Witcher 3 le espansioni verranno annunciate con qualche settimana di anticipo, mentre i pacchetti di contenuti verranno annunciati circa tre mesi prima dell’uscita. Però non sappiamo ancora quanto fedelmente il rilascio dei DLC per Cyberpunk 2077 seguirà il percorso tracciato da The Witcher 3, infatti quest’ultimo ha ricevuto ben due DLC gratuiti alla settimana per i primi due mesi dal rilascio ufficiale.

“The Witcher 3 è migliorato gradualmente anche grazie a tutti gli aggionamenti specificatamente concepiti in risposta a delle richieste da parte della community, e cercheremo di fare in modo che sia lo stesso per Cyberpunk 2077” aggiunge Kiciński, sottolineando come il contatto diretto fra sviluppatori e videogiocatori sia stato uno degli elementi fondamentali che hanno portato The Witcher 3 a rifinirsi col tempo, e se anche con Cyberpunk 2077 si decidesse di seguire questa strada sicuramente la qualità del titolo andrebbe a crescere col tempo.

Insomma Cyberpunk 2077 si prospetta un’opera videoludica dalle immense potenzialità, ma bisognerà attendere fino all’uscita per poter constatare se gli sviluppatori siano riusciti veramente a creare un titolo al pari delle aspettative. Precedentemente è stato affermato dalla casa produttrice che la modalita multiplayer molto probabilmente non arriverà prima del 2022. Inoltre proprio CD Projekt RED ha recentemente annunciato che il videogioco non verrà rimandato ulteriormente, fissando la data di uscita ufficiale al 17 settembre 2020.