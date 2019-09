Cyberpunk 2077: DLC gratis e multiplayer confermati, ecco i dettagli ufficiali

Cyberpunk 2077 potrà contare su una modalità multigiocatore e su dei DLC gratuiti: ecco tutti i dettagli ufficiali rilasciati dagli sviluppatori.

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi del prossimo anno e i fan sono costantemente a caccia di nuove informazioni: fortunatamente, la scorsa settimana abbiamo avuto la possibilità di vedere in diretta una nuova sequenza di gameplay, seguita da una lunga chiacchierata con gli sviluppatori di CD Projekt RED, che hanno illustrato nel dettaglio quanto mostrato nel filmato. Questa presentazione, però, non ha svelato tutto. Ad esempio, ancora non si sapeva nulla del tanto chiacchierato multiplayer e di possibili DLC ed espansioni.

Ora, tramite l’account Twitter ufficiale di CD Projekt RED, gli sviluppatori hanno condiviso nuove informazioni molto importanti. Cyberpunk 2077 potrà contare sul multiplayer, ufficialmente in lavorazione presso gli studi polacchi: la società sta inoltre assumendo personale per lavorare a tale componente.

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action. — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 4, 2019

Inoltre, è confermato che ci saranno “DLC gratuiti e contenuto single player” extra: considerando la distinzione in termini, pensiamo che i DLC saranno equipaggiamenti e missioni secondarie extra, mentre i “contenuti single player” potrebbero essere espansioni in stile Hearts of Stone e Blood & Wine; specifichiamo però che si tratta di nostre speculazioni.

Ancora più interessante il fatto che, indicando le novità in arrivo, CD Projekt RED abbia dato un’idea della roadmap dei contenuti: dopo l’uscita del gioco il 16 aprile 2019, pare che arriveranno DLC ed espansioni e, solo un po’ di tempo dopo, un po’ di “azione multigiocatore”. Considerando che il team è ancora in cerca di membri per rinfoltire le proprie file, è facile pensare che il multiplayer sia destinato a farsi attendere per un po’.

In ogni caso, per ora possiamo solo aspettare: siamo inoltre certi che la maggior parte dei giocatori attendano Cyberpunk 2077 per i suoi contenuti single player, prima di tutto. Vi ricordiamo, infine, che il gioco sarà rilasciato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Voi cosa ne pensate?