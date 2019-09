Cyberpunk 2077, i DLC avranno la stessa strategia di The Witcher 3

Per lo sviluppo dei DLC di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED vuole seguire la stessa linea del fantastico lavoro fatto con The Witcher 3: Wild Hunt.

C’è molto fermento intorno all’uscita del nuovo titolo CD Projekt RED Cyberpunk 2077. Tutte le informazioni rilasciate sul titolo sino ad oggi, non hanno fatto altro che creare un hype incontrollabile in tutti i giocatori che attendendo di mettere le mani sul titolo.

In una recente intervista al level designer del titolo, Max Pears, si è parlato di come i DLC di The Witcher 3: Wild Hunt influenzeranno quelli di Cyberpunk 2077. Alla domanda sul quale fosse la visione dello studio per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, lo sviluppatore ha dichiarato: “Come level designer non si tratta di una decisione che dipende da me, ma so che il team sta esaminando cosa dovremmo fare. Con The Witcher 3 il gioco è migliorato grazie ad aggiornamenti focalizzati sulla qualità anche per la community, come ad esempio è accaduto per l’interfaccia utente. Ascolteremo i feedback ma dobbiamo focalizzarsi su come saranno i contenuti aggiuntivi. Abbiamo appreso molto da The Witcher 3 e da come funzionavano i DLC in quel caso. Quella stessa strategia sarà applicata anche ai DLC di Cyberpunk. Cercheremo di prendere quello che abbiamo riscontrato con The Witcher 3 per utilizzarlo anche in questo caso“.

È stata rimarcata inoltre, nel corso dell’intervista, l’importanza della prospettiva in prima persona del titolo e la modalità multiplayer tanto discussa dalla community: “Sono stato coinvolto in missioni secondarie e sono una parte fondamentale del gioco, perché è un mondo enorme“, ha aggiunto. “Alcuni incarichi secondari di The Witcher 3 sembravano di per sé missioni principali. Ci stiamo dedicando molto a quell’ambito e alla sua funzione nel mondo di gioco: ad esempio la propria reputazione, che determinerà quali venditori sbloccare e altre cose del genere. Queste missioni secondarie vi aiuteranno“.

Noi non vediamo l’ora di avere tra le mani questo capolavoro senza tempo e per il momento, ci accontentiamo delle informazioni che sta rilasciando il team di sviluppo man mano che ci si avvicina alla data di uscita. Voi cosa ne pensate? State attendendo trepidanti il mondo di Cyberpunk 2077? O non ci state facendo caso?

Ricordiamo che l’uscita del titolo è prevista per il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.