Dopo un’estate passata a scoprire tutti quelli che saranno i prossimi videogiochi in arrivo nei prossimi mesi, finalmente siamo entrati nel mese di settembre, momento in cui cominciano ad uscire tutta una serie di titoli molto attesi. Questo è senza ombra di dubbio il mese di Return to Monkey Island, ma ci sono già una serie di progetti usciti in sordina che consigliamo vivamente di tenere sott’occhio. Stamane vi abbiamo parlato di un nuovo FPS free-to-play, mentre ora è il momento di un titolo che mischia molti elementi presi da Cyberpunk 2077, DOOM e Hotline Miami.

Hyperviolent

Parliamo di Hyperviolent, un nuovo FPS in salsa retro che, a prima vista, può sembrare un ennesimo clone di DOOM, ma a una visione più attenta del trailer si possono notare molte altre ispirazioni a titoli più recenti e variegati. Il gioco è sviluppato dai ragazzi di Terminist Arcade e pubblicato da Fulqrum Publishing, e sebbene al momento non ha ancora una data di lancio si presenta già come uno dei progetti più interessanti da tenere d’occhio per chi ama il filone dei retro FPS.

Il taglio da sparatutto anni ’90 viene ripreso direttamente dai capitoli classici di DOOM, mentre l’ambientazione a tratti ricorda molto da vicino quella di Cyberpunk 2077. Per quanto riguarda il gameplay, sempre ultra-frenetico, può ricordare l’acclamato Hotline Miami, soprattutto se si fa attenzione alla composizione delle stanze e il posizionamento dei nemici all’interno dei livelli che si vedono nel trailer d’annuncio.

Hyperviolent non è ancora disponibile, ma esiste una pagina ufficiale del gioco su Steam, la quale è visitabile a questo indirizzo. Oltre a una serie di informazioni sul gioco e sulla sua trama, scopriamo che il titolo uscirà prima in una versione in accesso anticipato. Per ora però dobbiamo accontentarci di un coming soon, anche se nel trailer veniva sottolineato che l’early access sarebbe dovuto uscire ieri 8 settembre.