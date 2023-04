Avete una scheda serie 4000 di Nvidia? Allora è arrivato il momento di sfruttarla. È appena stata pubblicata la nuova patch di Cyberpunk 2077, più precisamente la patch 1.62 che porta la Overdrive Mode nel gioco di CD Projekt RED.

La modalità Overdrive è un’impostazione grafica sperimentale che può essere attivata per chi possiede RTX 4080, RTX 4090 e RTX 3090 (ma solo in Full HD a 30 fps). Per impostarla dovete entrare nei setting avanzati del gioco, il nostro suggerimento è ovviamente quello di attivare il DLSS per evitare di non scendere sotto i 30 fps di media.

Ovviamente è giusto sottolineare una cosa: la Overdrive Mode è molto di più che di una modalità grafica, visto che sostituisce il ray tracing con un path tracing unificato che rende praticamente il gioco qualcosa di completamente diverso a livello visivo (e senza dubbio il miglior prodotto grafico/videoludico che vedrete su uno schermo oggi). Per spiegarla in maniera semplice: ogni singola fonte di luce è simulata per generare luci, ombre e riflessioni il più possibile realistiche.

Nel corso dei prossimi giorni ve ne parleremo in maniera approfondita sulle nostre pagine, con tanto di video confronti e test sulle performance. Voi fateci sapere che cosa ne pensate (se l’avete già installata!).