Cyberpunk 2077 è già redditizio, secondo CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più pubblicizzati per quasi un’intera generazione di console, dunque le aspettative del grande pubblico erano altissime. Dopo svariati rinvii, il gioco è uscito ufficialmente il 10 dicembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, ma nonostante il lungo ciclo di sviluppo il titolo ha presentato numerosi problemi tecnici che CD Projekt RED sta cercando di risolvere. Attualmente, è disponibile la patch 1.04 per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, ve ne parliamo in questo articolo.

Cyberpunk 2077 è il prodotto più complesso e ambizioso sul quale il team polacco abbia mai lavorato, ciò nonostante il risultato finale non è stato dei migliori e i fan sono rimasti delusi dai numerosi bug e dalle performance deludenti, soprattutto sulle console più vecchie, che secondo loro non giustificherebbero i numerosi rinvii e gli anni di duro lavoro.

Nonostante la delusione che il pubblico manifesta in tutte le piazze virtuali, il voto che Cyberpunk 2077 ha su Metacritic è comunque di 90 su 100 e lo sviluppatore, CD Projekt RED, ha annunciato pubblicamente che il gioco in realtà ha già superato il punto di redditività stabilito, sia per i suoi costi di marketing che per i costi di sviluppo, grazie agli 8 milioni di preordini che aveva già. Senza dubbio, questo dato è stato avvalorato dal fatto che il 74% delle vendite era digitale, il che ha aiutato molto a raggiungere i profitti ambiti.

Era dal 2012 che il grande pubblico aspettava Cyberpunk 2077, titolo che è stato presentato anche durante vari eventi importanti. Questo sicuramente spiega la fiducia che i fan hanno dato al titolo, specialmente dopo il grande successo ottenuto da The Witcher 3 Wild Hunt. Sicuramente, Cyberpunk 2077 è una delle migliori produzioni della generazione, nonché uno dei migliori Action-GDR di sempre, al punto da pensare che avrà molto da dire nei prossimi anni – ve lo spieghiamo in modo più approfondito nella nostra recensione. Inoltre, alla luce degli ottimi risultati nelle vendite dichiarati, della fiducia che il pubblico ha dato comunque al titolo, nonostante i numerosi problemi tecnici, specialmente su console, l’auspicio è che CD Projekt RED continui a rilasciare aggiornamenti ed espansioni dedicate a Cyberpunk 2077, per continuare a migliorare l’esperienza di questo importante titolo.