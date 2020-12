Cyberpunk 2077 è già tra i 12 titoli più remunerativi su Steam

Come accade di consueto nelle ultime settimane di dicembre, Valve ha appena svelato i 10 videogiochi che hanno incassato di più su Steam nel corso dell’anno solare: nella lista, in maniera neanche troppo sorprendente, figura anche Cyberpunk 2077, a meno di tre settimane dal suo lancio ufficiale, avvenuto lo scorso 10 dicembre. Il gioco di CD Projekt RED, a quanto pare, non ha ricevuto così tante richieste di rimborso su PC (specie a paragone con le versioni console), ed è stato probabilmente spinto in classifica dagli otto milioni di preordini, dei quali ben 4.5 milioni su PC, divisi tra Steam e GoG.

La piattaforma di distribuzione digitale di Valve è solita suddividere i videogiochi più remunerativi nel corso dell’anno in diverse fasce, a seconda delle vendite e degli incassi: in cima alla lista c’è il grado Platino, seguito, a scendere, da tre diverse categorie, ovvero Oro, Argento e Bronzo. I Platino, in particolare, sono i primi dodici (non in elenco numerato) dei cento che compongono i quattro tier: nel gruppo figurano anche Destiny 2 e CS GO, due free-to-play che possono comunque monetizzare grazie alle microtransazioni, così come Dota 2.

Questo l’elenco completo dei tier Platino:

Playerunknown’s Battlegrounds

Monster Hunter: World

Destiny 2

Cyberpunk 2077

Counter Strike: Global Offensive

Red Dead Redemption 2

Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto V

DOOM Eternal

Fall Guys: Ultimate Knockout

Dota 2

Among Us

A scendere, nel grado Oro sono inclusi Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3 (spinto dalla presenza del secondo Season Pass e dai forti sconti che stanno interessando il gioco base in queste settimane di saldi), un altro free-to-play, ovvero Warframe, Sea of Thieves e Baldur’s Gate 3, pur ancora in early access. Hades e Microsoft Flight Simulator, invece, pur essendo fra le migliori uscite dell’anno, si devono “accontentare” solo del grado Argento, in cui figura anche l’inossidabile The Witcher 3, mentre nel Bronzo rientrano Ori and the Will of the Wisps, Resident Evil 3, Horizon: Zero Dawn e Death Stranding.

Qualora voleste consultare la lista completa dei cento videogiochi più venduti su Steam nel 2020, potete farlo cliccando su questo link.