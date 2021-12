Cyberpunk 2077 e le feature mancanti: un “brillante” paragone del designer

Uno degli aspetti più criticati di Cyberpunk 2077 resta sicuramente quello della gestione delle Forze dell’Ordine. Commettendo un crimine a Night City, infatti, i giocatori non saranno inseguiti dalla polizia, ma la stessa invece comparirà alle spalle di V. Scherzandoci sopra, il quest director Pawel Sasko ha paragonato questo sistema ad altri giochi prettamente open world.

Intervenuto in una diretta streaming, Pawel Sasko ha deciso di paragonare il sistema della polizia di Cyberpunk 2077 ad altri giochi. “Non ne penso che il prossimo Sonic o Elden Ring o altri giochi open world avranno inseguimenti con la polizia”, ha dichiarato Sasko. Uno scherzo, una battuta che però in tanti hanno considerato di cattivo gusto, soprattutto visto lo stato del gioco al day one, quasi ingiocabile su sistemi old gen.

Battute a parte, Sasko ha poi svelato il perché la polizia non insegue i giocatori in Cyberpunk 2077. In pratica i programmatori hanno cercato di inserire un sistema di gestione dei reati simile a quello di altri open world, ma purtroppo non ce l’hanno fatta in tempo per il lancio e l’idea è stata rapidamente accantonata. Un vero peccato, considerata la bellezza di Night City e quanto ci saremmo divertiti nel lasciarsi alle spalle, sfrecciando per i vari vicoli, le Forze dell’Ordine.

Nonostante il senso dell’umorismo di Sasko, nel corso di quest’anno Cyberpunk 2077 è decisamente migliorato, anche e soprattutto grazie ai modder che stanno aggiungendo feature probabilmente previste in origine e limando ancora qualche lato un po’ spigoloso, come ad esempio i combattimenti non desiderati. Il gioco di CD Projekt RED è probabilmente ancora un po’ lontano dall’esperienza di gioco che la maggior parte degli utenti si aspettavano, ma tirando le somme resta forse uno dei migliori action-RPG che abbiano debuttato sul mercato negli ultimi anni. Sempre in attesa, ovviamente, di un nuovo The Witcher.