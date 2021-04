Cyberpunk 2077 e l’NPC (quasi) immortale, l’ennesimo divertente bug

Cyberpunk 2077 sorprende continuamente, ma per i suoi bug. Il gioco di CD Projekt RED, continua ancora a distanza di mesi dal lancio ad essere afflitto da svariati bug: alcuni divertenti, altri meno. Uno degli esempi più recenti, è quello dell’NPC che ha stalkerato per oltre trenta ore un giocatore (ne abbiamo parlato in questa news), a tratti divertente, ma anche frustrante vista l’insistenza del personaggio non giocante in momenti delicati della storia. Adam Kicinski, amministratore delegato della casa di sviluppo polacca, ha però rassicurato i fan del gioco, confermando che abbandonare Cyberpunk “non è assolutamente una opzione“.

Nelle ultime ore, su Reddit, un utente ha condiviso un nuovo esilarante bug. Nel video sottostante, potrete infatti vedere una scena di combattimento in cui il giocatore testa l’abilità di una gang a colpi di katana. Dopo aver tagliuzzato l’intera banda di criminali, però, ha notato qualcosa che non andava, ovvero un NPC in vita con la testa mozzata. Anche se ancora segnato come ostile, l’NPC apparentemente immortale, ha smesso di lottare ed ha ripreso a muoversi in modo neutrale, come se avesse finito il combattimento.

L’utente, ha allora cercato di far cadere in tutti i modi l’avversario, spingendolo e saltandoci sopra, ma senza riuscirci; finché non ha ricordato di avere una katana con sé. Dopo averlo colpito al braccio, finalmente il quasi immortale NPC è morto, colpito nel suo vero tallone d’Achille. Sicuramente un bug esilarante e, soprattutto, non impattante, capace di strappare una risata. Ma non vediamo l’ora di poter dire che Cyberpunk è un gioco con pochi difetti. Kicinski manterrà la sua promessa?

Come sempre, vi invitiamo a restare aggiornati con noi di Game Division, per non perdervi aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti!