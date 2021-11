Cyberpunk 2077 è meraviglioso con una serie di mod, c’è speranza per il futuro?

Amato, odiato, giocato, venduto, insultato, Cyberpunk 2077 in questo periodo ne ha viste di tutti i colori. Non siamo certo qui a difenderlo, il lancio dell’opera più ambiziosa di CD Projekt RED è stato disastroso con conseguenze importanti che hanno portato gli sviluppatori a chiedere scusa e fare un mea culpa generale. Il titolo rimane comunque maestoso sotto certi versi, forse troppo, cosa che ha portato il team probabilmente a fare il passo più grande della gamba.

In queste settimane Cyberpunk 2077 sta vivendo però un periodo felice con utenti che lo hanno rivalutato grazie ad una pioggia di recensioni su Steam positive che hanno fatto commuovere gli sviluppatori e caricarli per il futuro, testimoniando come il titolo abbia sempre avuto bisogno di tempo e non di accanimento nonostante alcune giuste e costruttive, critiche.

In questi mesi dall’uscita, stanno certamente spopolando diverse mod che migliorano in modo sostanziale il gioco. Una di queste è stata pubblicata proprio poche ore fa dal canale YouTube Digital Dreams nel quale mostra una serie di modifiche aggiunte con l’intento di migliorare a livello visivo l’opera. Il risultato è a dir poco pazzesco affermando come il lavoro svolto da CD Projekt RED sia sulla carta meraviglioso.

Ci auguriamo ovviamente che l’upgrade in programma ad inizio del prossimo anno possa in qualche modo rivalutare in positivo Cyberpunk 2077. C’è ancora tanto lavoro da fare, sulle console old gen ad esempio l’opera risulta ancora a tratti problematica nonostante i diversi sostanziali miglioramenti effettuati, ma il team, dobbiamo ammetterlo, si sta dando da fare e noi non possiamo che esserne felici. Fateci sapere la vostra opinione sulla situazione Cyberpunk 2077 ma soprattutto il vostro parere in merito al video pubblicato dai ragazzi di Digital Dreams. Vi invitiamo come di consueto a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità riguardanti l’ultima fatica di CD Projekt RED.