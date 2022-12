La rinascita di Cyberpunk 2077 ha aperto le porte a tutta una schiera di possibilità che il futuro distopico di CD Projekt RED non sembrava destinato a considerare. Dopo gli ultimi aggiornamenti, infatti, il gioco ha avuto un vero e proprio boom di vendite e giocatori attivi che, in attesa del DLC Phantom Liberty, si stanno addentrando, nuovamente o per la prima volta, tra le strade di Night City. In questo contesto, lo studio polacco sembra aver preso una decisione che potrebbe rendere felici molti fan.

Durante una riunione con gli investitori, i cui dettagli sono stati riportati da Stockwatch.pl, infatti, sembra che il CEO di CD Projekt Red, Adam Kicinski, abbia annunciato l’intenzione di realizzare una versione Game of the Year per Cyberpunk 2077. Nonostante i due anni dall’uscita originale del titolo, dunque, sembra che lo studio abbia intenzione di omaggiare il suo open world con una versione speciale. Questa, tuttavia, seguirà le orme di quello che è stato fatto con la serie di The Witcher e non sarà lanciata prima che il gioco abbia ricevuto il tanto atteso DLC.

Inoltre, dalla stessa riunione, emerge anche un dettaglio interessante su questa possibile Game of the Year Edition per Cyberpunk 2077 (che potete trovare su Amazon in versione standard). Secondo le parole di Kicinski, infatti, la GOTY uscirà non solo dopo che il titolo avrà ricevuto il DLC, ma anche dopo un ulteriore aggiornamento massiccio. Tuttavia, non sappiamo di cosa questo nuovo update potrebbe occuparsi. L’unica cosa da escludere è che si tratti di un nuovo contenuto aggiuntivo, dal momento che la stessa CD Projekt RED ha specificato che il gioco non riceverà altri DLC dopo Phantom Liberty.

Al di là della tendenza ad attribuire queste etichette in modo piuttosto arbitrario, una eventuale Game of the Year Edition di Cyberpunk 2077 potrebbe essere piuttosto interessante agli occhi dei fan. Avere, in una stessa edizione, sia il titolo aggiornato che il contenuto aggiuntivo in uscita potrebbe, infatti, accrescere ulteriormente le vendite di un gioco che, al lancio, sembrava destinato a ben altra sorte e il cui destino è stato risollevato anche grazie alla serie anime. In ogni caso, questa edizione è prevista per il 2023 e potrebbe diventare realtà soltanto dopo il lancio di Phantom Liberty.

