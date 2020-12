Cyberpunk 2077 è un successo, 13 milioni di copie vendute al lancio

Nonostante siano passate due settimane dalla sua uscita, si continua a parlare sempre e costantemente di lui. Si, stiamo parlando ovviamente di Cyberpunk 2077. L’opera firmata CD Projekt RED, come tutti sapranno, non ha vissuto un D1 ottimale, soprattutto la versione old gen, la quale non è stata ottimizzata in modo eccelso portando inevitabilmente ad una serie di escalation negativi che ha colpito di netto l’azienda polacca. Promesse non mantenute, minacce, richieste di rimborsi e crollo delle azioni in borsa sono solo alcuni esempi di quello che è successo in queste due settimane.

Proprio in questi giorni CD Projekt RED, che nel mentre ricordiamo sta lavorando sodo alle patch per migliorare il loro prodotto, ha voluto ringraziare tutti gli appassionati che hanno comprato Cyberpunk 2077. Stando ai dati raccolti infatti, il titolo ha venduto la bellezza di 13 milioni di copie al lancio. Si tratta a tutti gli effetti di uno dei lanci di maggior successo nella storia del medium videoludico. Secondo le analisi poi, la cifra prende in considerazione tutte le copie digitali e fisiche ma, sorprendentemente, sono al netto di tutti i rimborsi richiesti in questi giorni.

Insomma Cyberpunk 2077 è un vero e proprio successo e, seppur c’è ancora moltissimo lavoro da fare, il futuro sembra decisamente più roseo dopo le accuse ricevute al lancio. Ovviamente il titolo, se giocato su console old gen, perde molto, visto e considerando che ancora oggi risulta essere pieno di glitch e bug, ma si riesce comunque a percepire il suo valore anche considerando gli enormi limiti che presenta sulle macchine più vecchie. C’è da precisare che la versione 1.05 ha migliorato tantissimo l’esperienza, se consideriamo poi le due grosse patch in programma a gennaio ed a febbraio, siamo abbastanza fiduciosi sul futuro del progetto.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Cyberpunk 2077? Se volete, potete andare a votare il sondaggio sul nostro forum dedicato al titolo. Inoltre, potete usare anche la sezione dei commenti qui sotto. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante l’opera firmata CD Projekt RED.