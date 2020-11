Cyberpunk 2077, ecco il gameplay della versione console

Dopo l’infinita attesa e i continui rinvii, finalmente tra poche settimane potremo mettere le mani su Cyberpunk 2077. Uno dei titoli più attesi degli ultimi anni è finalmente in dirittura d’arrivo per console e PC il prossimo 10 Dicembre. Proprio pochi minuti fa tramite un episodio speciale del Night City Wire abbiamo avuto modo di vedere una piccola anteprima di come il titolo di CD PROJEKT RED giri sulle console dell’attuale generazione. Per dovere di cronaca durante la diretta, è stato detto che il gameplay mostrato è stato preso dalle versioni Xbox One e Xbox Series X.

Ovviamente vi invitiamo a guardare tutti i 10 minuti di gameplay e a dirci la vostra su quello che si può vedere. Aldilà di tutto ci sembra div edere comunque un ottimo lavoro svolto dal team di CD PROJEKT RED, per far si che il titolo possa girare in maniera egregia anche sulle console di questa generazione. Sicuramente avremo una gestione diverse di ombre ed effetti di luce, ma sicuramente in un titolo di questo calibro che mira ad essere uno dei GDR più ambiziosi degli ultimi anni, il risultato raggiunto è davvero encomiabile.

Sicuramente a differenza della versione PC che abbiamo visto fino ad ora durante gli appuntamenti passati, il titolo deve perdere qualcosa, e ci sembra infatti di vedere come detto in precedenza anche un ambientazione più spoglia e una gestione della “folla” sicuramente diversa rispetto ad alcuni video visti anche un paio di mesi fa. Inoltre nel video si possono notare anche alcune differenze tra la stessa versione One X e Series X.

Sicuramente al momento quello che ci possiamo aspettare è una gestione leggermente migliore delle ombre e del frame rate, che andrà sicuramente a rendere piacevole l’avventura a Night City. Ovviamente vi ricordiamo che il prossimo anno arriverà un aggiornamento completamente dedicato alla next-gen e che sicuramente garantirà alcune aggiunte rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Cosa ne pensate di Cyberpunk 2077 fino ad ora? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!