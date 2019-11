Cyberpunk 2077: l’endgame sarà qualcosa di inaspettato

Cyberpunk 2077, il nuovo attesissimo gioco dello studio che ha dato i natali a The Witcher 3 è costantemente nei pensieri dei giocatori di tutto il mondo. Durante il community event annuale dello studio di sviluppo tenutosi a Varsavia in questi giorni, è emerso un dettaglio particolare sull’endgame di Cyberpunk 2077; perchè sì, il gioco permetterà ai giocatori di continuare a giocare anche una volta terminata la campagna principale.

La software house polacca ha dichiarato che l’opzione di continuare a giocare dopo la fine della storia principale sarà presente ma, a differenza di altri giochi, sarà “qualcosa che i giocatori dovranno vedere”. La dichiarazione fa presagire che verrà richiesto al giocatore di fare qualcosa di specifico per continuare a giocare dopo la storia.

Il produttore Richard Borzymowski ad agosto aveva dichiarato: “Quello che posso dire è che stiamo cercando un modo per implementare il New Game Plus. Se e come però, è ancora da vedere. Stiamo cercando un modo per assicurarci che i giocatori possano mantenere i propri progressi, e allo stesso tempo possano anche prendere una nuova strada per vedere alcune parti nascoste dietro le scelte effettuate”.

Per il momento CD Projekt RED ha rilasciato commenti piuttosto vaghi sull’endgame di Cyberpunk 2077, che a quanto pare sarà lontana da quello che le produzioni tripla A a mondo aperto hanno già proposto in passato nel mondo videoludico. Cosa pensate possa aver escogitato CD Projekt RED per l’endgame di Cyberpunk 2077?