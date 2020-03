Cyberpunk 2077 è stato inviato agli enti di classificazione, lo sviluppo procede bene

Una delle notizie che ha scosso particolarmente i videogiocatori a inizio 2020 riguardò il rinvio di Cyberpunk 2077. La nuova opera di CD Projekt RED è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi di quest’anno e stando a dei nuovi aggiornamenti, arrivati direttamente dallo studio polacco, il titolo non subirà ulteriori posticipi, anzi, sembra che lo sviluppo sia persino a un punto ottimale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, Adam Badowski, il boss di CD Projekt RED ha voluto far sapere con un proprio tweet che Cyberpunk 2077 è stato inviato agli enti di classificazione videoludici di tutto il mondo, come il PEGI e l’ESRB. Quando ciò accade significa che lo sviluppo procede più che bene e la data di lancio annunciata verrà rispettata senza problemi. Badowski ha anche voluto aggiungere alla sua dichiarazione che il team al momento si sta concentrando sulla rifinitura degli aspetti tecnici, e sono iniziati i test del gioco.

We just submitted @cyberpunkgame to age rating agencies around the world (PEGI, ESRB, etc.). While we wait for the game to get rated, we work on polishing technical aspects and playtesting it. Game is looking better and better with each passing day!

— Adam Badowski (@AdamBadowski) March 10, 2020