Cyberpunk 2077 sarà “eterno” secondo il CEO di CD Projekt RED

CD Projekt RED è riuscito a farsi un nome e a costruirsi una buona reputazione come software house nel settore videoludico in breve tempo. Grazie alla sua celebre saga The Witcher, il team polacco è riuscito a far appassionare numerosi giocatori, che adesso non vedono l’ora di scoprire cosa gli sviluppatori abbiano creato nella loro ultima IP Cyberpunk 2077.

Lo studio con sede principale nella capitale della Polonia, Varsavia, ha affermato di avere grandi piani per il suo nuovo gioco. In una recente intervista il CEO della software house, Adam Kiciński, ha parlato di Cyberpunk 2077 e dei piani futuri del titolo.

“Ci sono case sviluppatrici di videogame che rilasciano alcuni dei propri titoli a cadenza annuale. Noi stiamo facendo qualcosa di diverso, ma la cosa più importante è di portare sul mercato qualcosa di innovativo ed eccezionale in alcuni dei suoi aspetti. I titoli che sviluppiamo riescono a vendere per parecchio tempo, motivo per cui prediligiamo lo sviluppo alla frequenza di uscita” ha affermato Kiciński.

Ovviamente a CD Projekt RED piacerebbe fare uscire titoli con più frequenza, e sicuramente ha in mente di farlo negli anni a venire come dichiarato dallo stesso CEO “vorremmo avere due team, grandi quanto quello attuale che sviluppa Cyberpunk 2077, che riesca a lavorare su più giochi simultaneamente e nel minor tempo possibile”.

L’obiettivo della casa sviluppatrice polacca è quello di poter rendere i suoi futuri giochi, compresi anche la saga di The Witcher e il nuovo Cyberpunk 2077, dei “giochi eterni” che riescano a diventare dei veri e propri franchise che non invecchiano nonostante l’avanzare delle generazioni. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 avrà un futuro supporto dedicato alle mod e che sarà presente con una demo all’E3 2019, ma non verrà né mostrata in streaming né caricata online.

Cosa ne pensate dei progetti futuri di CD Projekt RED? Siete d’accordo con quanto affermato dal CEO?