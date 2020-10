Cyberpunk 2077 entra in fase gold, è UFFICIALE!

Sono passati anni dal primissimo annuncio di Cyberpunk 2077, quello che è a tutti gli effetti il prossimo grande lavoro di CD PProjekt RED. Il team polacco già autore della trilogia videoludica di The Witcher è al lavoro su quest opera da ormai diverso tempo, e l’attenzione dei giocatori è sempre stata particolarmente elevata nei confronti del titolo. Ora, dopo diversi rimandi, il titolo è finalmente entrato nella fase gold.

Ad annunciare la liete notizia è lo stesso team polacco, che con un nuovo post sul profilo Twitter ufficiale di Cyperpunk 2077 ha dato la buona notizia a tutti i giocatori. Come è possibile vedere nel post, il tutto è stato accompagnato da una nuova immagine che ritrae il personaggio di Johnny Silverhand, interpretato dall’amatissimo Keanu Reeves, tenere in mano un copia d’orata del disco di Cyberpunk.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

L’appuntamento quindi non verrà decisamente più rimandato, e la notizia dell’entrata nella fase gold di Cyberpunk 2077 tranquillizza molti degli appassionati che non vedono l’ora di mettere le proprie mani sul titolo targato CD Projekt RED. Le novità però non terminano qui, dato che proprio nelle scorse ore è stata pubblicata in rete anche l’immagine raffigurante la mappa completa di Night City.

Ora possiamo dirlo con estrema certezza, Cyberpunk 2077 ora che è entrato in fase gold è a un passo dal finire sul mercato. Vi ricordiamo quindi che il titolo uscirà il prossimo 19 novembre per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Per quanto riguarda le console next gen, il titolo riceverà un aggiornamento non prima del 2021. Cosa ne pensate della lieta notizia data dai ragazzi di CD Projekt RED? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.