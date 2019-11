Cyberpunk 2077: trapelato online un Gameplay italiano di 26 minuti

É trapelato online un gameplay in italiano registrato off-screen di Cyberpunk 2077 dove si possono intravedere delle novità su gameplay e personalizzazione.

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli più attesi del prossimo anno, e le attenzioni dei giocatori nei confronti della nuova opera di CD Projekt RED destano continuamente una forte curiosità per ogni singolo aspetto di questa prossima produzione Cyberpunk. In queste ultime ore sul web è trapelato un interessante video gameplay off-screen del gioco, della durata di 26 minuti, che ci permette di vederne alcune novità e di ascoltare le voci italiane.

Il video mostra il protagonista del gioco V andare in bicicletta verso un obiettivo, per poi entrare furtivamente all’interno di una struttura. Il video inoltre mostra anche l‘albero delle abilità e alcuni aspetti della personalizzazione del personaggio. Come viene segnalato dal sito Spieltimes, il video può essere scaricato tramite Google Drive a questo indirizzo.

CD Projekt Red non ha ancora emesso nessuna dichiarazione ufficiale riguardo le novità mostrate nel video. Poiché il gioco è ancora in fase di sviluppo, alcune funzionalità potrebbero non trovare spazio nella versione finale del gioco. Proprio la scorsa settimana è stato ufficializzato inoltre, che Luca Ward doppierà il personaggio interpretato da Keanu Reeves e lo stesso attore americano ha dichiarato di aver talmente apprezzato l’opera da aver fatto raddoppiare la sua presenza nel gioco.

Vi ricordiamo che l’uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile 2020 per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Cosa pensate del gameplay in italiano trapelato online in queste ore? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.