Cyberpunk 2077 sarà giocabile su GeForce Now dal lancio

Il prossimo progetto di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 è uno dei videogiochi più attesi di quest’anno. Nonostante il titolo sia stato rimandato al prossimo settembre, i videogiocatori nutrono grandi speranze, e le attenzioni sull’FPS a tema cyberpunk continuano ad essere molto elevate. Quando finalmente arriverà sul mercato tra circa sette mesi, il nuovo titolo dei creatori della saga videoludica di The Witcher approderà anche sul catalogo del servizio ad abbonamento GeForce Now.

L’annuncio arriva direttamente dal forum ufficiale di Nvidia, confermando che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su GeForce Now dal giorno del lancio. “Gli utenti GeForce Now potranno acquistare la loro copia di Cyberpunk 2077 su Steam e giocare sul nostro servizio nel momento in cui il titolo verrà reso disponibile. Gli utenti Founders potranno esplorare le strade di Night City con il supporto al Ray Tracing attivo e completamente ottimizzato, anche sui laptop Mac.”

🌗 Next stop: Night City. Cyberpunk 2077 is coming to GeForce NOW at launch. More info → https://t.co/DuK53ktkrh pic.twitter.com/hjNVsom58f — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) February 19, 2020

CD Projekt RED aveva già dichiarato in precedenza che Cyberpunk 2077 sarebbe arrivato anche su Google Stadia nel corso del 2020, senza specificare del tutto un periodo specifico. A quanto pare sembra che Il ritardo del lancio del titolo dal mese di aprile al prossimo settembre potrebbe aver cambiato molte cose, anche se non è ancora stata annunciata una data di rilascio sulla piattaforma gaming di Google.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il prossimo 17 settembre sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam e GOG) e da oggi sappiamo che sarà disponibile nel catalogo di Nvidia GeForce Now fin dal day one. Cosa ne pensate di questa novità riguardante la prossima grande opera di CD Projekt RED?