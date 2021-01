Cyberpunk 2077 giocabile con un party GDR? Possibile grazie a una mod

Cyberpunk 2077 è sicuramente il gioco più chiacchierato del momento. L’opera di CD Projekt RED non ha passato certamente un primo mese felice, ricco di critiche da parte del pubblico, tanto che la situazione ha commosso anche Masahiro Sakurai . Ricorderete infatti il disastroso D1 delle console old gen, ritenute non all’altezza delle aspettative. L’avventura di V, se giocata con un PC adeguato, risulta essere comunque impeccabile, un vero e proprio capolavoro moderno. Dopo il recente messaggio di scuse da parte del team, e la roadmap degli update nel corso del 2021, i fan hanno cominciato ad incrociare le dita e sperare che nel prossimo futuro il titolo riesca a diventare quello che l’azienda polacca aveva promesso anni fa, un vero e proprio masterpiece.

Come ben saprete, Cyberpunk 2077 è uno shooting con meccaniche GDR giocabile in single player. Un utente ha voluto però sconvolgerlo creando una mod che lo faccia diventare un party game rendendo l’opera meno solitaria. È infatti disponibile una mod dà la possibilità al giocatore di scegliere quali compagni portarsi dietro durante l’avventura, tra cui Judy, River, Soul e Takemura. La mod è scaricabile al seguente indirizzo e, nonostante il lavoro incredibile, risulta ad oggi avere qualche problema. Ad esempio infatti alcuni compagni non seguiranno più il protagonista quando si teletrasporta da una zona all’altra.

Tale mod vi permette di controllare un V che parte già dal livello 50 e la possibilità di scegliere un compagno da affiancarlo durante le missioni. Per risolvere il problema citato poco fa, il modder consiglia di lasciarli prima nell’appartamento del protagonista. Nel caso in cui non vogliate più averlo come spalla, vi basterà svolgere la loro missione, che riporteremo qui di seguito, per resettarli definitivamente.

Judy: Ex-Factor

River: I Fought the Law

Saul: Riders on the Storm

Takemura: Room 303

Ovviamente la mod è scaricabile soltanto per gli utenti PC. In attesa dei miglioramenti nel corso del 2021, vi invitiamo a seguire le nostre pagine ricordandovi che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, PS4, Xbox One, le versioni next gen potranno essere giocate utilizzando la retrocompatibilità presente su PS5 e Xbox Series X/S.